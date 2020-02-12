Изменившийся Зеленский напугал близких

Одержав победу на выборах президента Украины и заняв должность главы государства Владимир Зеленский сильно изменился. Даже у его ближайших соратников возникают опасения.

Многие эксперты открыто сомневались в способности Владимира Зеленского управлять страной еще в тот момент, когда он, будучи актером комического жанра, выдвинул свою кандидатуру на выборы. Как бы то ни было, народ свой выбор сделал, и теперь экс-шоумен является президентом.

Возможно, он действительно не был готов к свалившейся ему на плечи ответственности. Отказываться от нее, однако, уже поздно, и Владимиру Зеленскому приходится привыкать к новой для себя роли. О том, как движется процесс, рассказал лидер фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Парламентария можно назвать членом ближайшего круга Владимира Зеленского. Однако даже он не смог скрыть своего беспокойства по поводу состояния президента Украины. По словам Давида Арахамии, за прошедшее время тот стал заметно жестче, чем был. Кроме того, дает о себе знать хроническая усталость, которая терзает украинского лидера.

В связи с этим многие боятся, что глава государства пойдет на некие жесткие меры, а то и устроит глобальную чистку во властных структурах, не жалея ни своих соперников, ни ближайших сподвижников. "Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", – цитирует РИА Новости Давида Архамию.

Отметим, ранее и другие люди замечали перемены во Владимире Зеленском. Те, кто голосовал за него в надежде, что на посту президента он сумеет остановить войну в Донбассе и наладить отношения с Россией, вынуждены были признать, что подобная риторика сменилась в речах политика на попытки заигрывания с радикальными националистами.