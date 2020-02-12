Повторяет за Порошенко: оскорбившего россиян Зеленского приложили

В ходе официального визита в Польшу украинский лидер выступил с речью, в которой обвинил Советский Союз и Германию в развязывании Второй Мировой войны. Также Владимир Зеленский принизил роль Красной армии в освобождении лагеря смерти в Освенциме.
Заявление президента вызвало негодование в обществе. Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал изданию "Апостроф", что Владимир Зеленский использует те же риторические и идеологические приемы, что и его предшественник Петр Порошенко. Причем оба политика делают это весьма неумело, добавил он.
"Украинская пропаганда считает, что советские военачальники "завалили немцев трупами", не обращая внимания на то, что в реальности потери составили 11,5 миллиона бойцов в СССР против 8,6 со стороны Германии", – приводит слова Новинского РИА Новости.
По мнению депутата, сейчас на Украине можно наблюдать попытку перевернуть историю "с ног на голову". Владимир Зеленский хочет подвергнуть сомнению и высмеять тот подвиг, который совершил Советский союз во время Великой Отечественной войны, передает РИА ФАН.
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