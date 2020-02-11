"Честно скажу": Зеленский неожиданно признал потерю Донбасса

Отличительной чертой политиков, пришедших к власти после государственного переворота на Украине, можно назвать необъяснимую самоуверенность. Их поступки и заявления демонстрировали убежденность в том, что запугиванием и грубой силой они легко смогут захватить Крым и Донбасс, сломив любое сопротивление и заставив молчать всех недовольных.
Тем неожиданнее стало признание Владимира Зеленского, в котором этих характерных примет не обнаружилось. "Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос – не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть", – цитирует "Царьград" ответ президента Украины. Обращает на себя внимание тот факт, что такой формулировкой он фактически признает независимость Донбасса.
Одновременно с этим Владимир Зеленский дает понять, что украинская власть не рассматривает всерьез возможность захвата региона. Перед Киевом стоит более скромная, но все равно крайне амбициозная задача – не допустить дальнейшего развала страны. Учитывая обстоятельства, это не так просто.
Ранее эксперты отмечали, что угроза территориальной целостности для Украины может исходить из ее западных регионов. Они могут попытаться стать частью более экономически и политически успешных стран Европы, считают специалисты.
Владимир Зеленский, в свою очередь, надеется, что объединяющим началом для страны может стать завершение войны. Окончание кровопролития он назвал основной задачей для своей команды на ближайшие годы.
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