"Честно скажу": Зеленский неожиданно признал потерю Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Интерфакс-Украина" выступил с неожиданным признанием. Он фактически расписался в том, что вопрос территориальной принадлежности Донбасса уже не входит в сферу компетенции украинской власти, перед которой стоит задача сохранить страну хотя бы в текущих границах.

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