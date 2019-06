Трамп грозно предупредил Путина

Дональд Трамп, начав свой пост в Twitter, фактически признался, что информация, которую он получает, непроверенная. "Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей. Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!" – написал американский президент.

Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая. Сирийской правительственной армии с боями удалось продвинуться к южной границе провинции. Сейчас авиация и артиллерия обстреливают позиции закрепившихся там террористов.

В Госдепартаменте США еще 28 мая заявили, что Вашингтон обеспокоен "неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру" в провинции Идлиб. А бомбардировки назвали "безрассудной эскалацией конфликта".

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!