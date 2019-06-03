Трамп грозно предупредил Путина
Дональд Трамп, начав свой пост в Twitter, фактически признался, что информация, которую он получает, непроверенная. "Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей. Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!" – написал американский президент.
Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая. Сирийской правительственной армии с боями удалось продвинуться к южной границе провинции. Сейчас авиация и артиллерия обстреливают позиции закрепившихся там террористов.
В Госдепартаменте США еще 28 мая заявили, что Вашингтон обеспокоен "неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру" в провинции Идлиб. А бомбардировки назвали "безрассудной эскалацией конфликта".
Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.
На территории сирийской провинции Идлиб закрепились более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них – союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России). В общей сложности в Идлибе собрались около 30 тысяч боевиков и иностранных наемников, напоминает РИА Новости.
В МИДе России, комментируя громкие заявления Вашингтона, напомнили американцам о том, как они действовали в сирийской Ракке, пытаясь захватить столицу "Исламского государства*" (запрещенной в России террористической организации). Авиация западной коалиции тогда превратила Ракку в "мертвый город".
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