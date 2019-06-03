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Политика

Трамп грозно предупредил Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Дональд Трамп обратился с грозным предупреждением к России. Президент США потребовал "остановить бойню" в Сирии. 
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Дональд Трамп, начав свой пост в Twitter, фактически признался, что информация, которую он получает, непроверенная. "Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей. Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!" – написал американский президент.

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Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая. Сирийской правительственной армии с боями удалось продвинуться к южной границе провинции. Сейчас авиация и артиллерия обстреливают позиции закрепившихся там террористов.  

В Госдепартаменте США еще 28 мая заявили, что Вашингтон обеспокоен "неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру" в провинции Идлиб. А бомбардировки назвали "безрассудной эскалацией конфликта".

На территории сирийской провинции Идлиб закрепились более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них – союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России). В общей сложности в Идлибе собрались около 30 тысяч боевиков и иностранных наемников, напоминает РИА Новости. 

В МИДе России, комментируя громкие заявления Вашингтона, напомнили американцам о том, как они действовали в сирийской Ракке, пытаясь захватить столицу "Исламского государства*" (запрещенной в России террористической организации). Авиация западной коалиции тогда превратила Ракку в "мертвый город".

* Организация запрещена на территории РФ

Автор: Андрей Евлампиев3 июня 2019, 08:17
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