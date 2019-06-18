Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, с чего Владимир Путин начнет общение со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Предложенный бывшим шоуменом вариант оказался бессмысленным.

Заявление президента Украины в интервью немецкому изданию Bild о том, что он начнет разговор с Владимиром Путиным со слов об украинской принадлежности Крыма и Донбасса, многие сочли не только откровенным хамством, но и бессмысленной затеей. Бывшему шоумену, судя по всему, стоит поучиться ведению переговоров у своих более опытных коллег.

"Мы видели эти слова президента Украины. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных слов", – цитирует URA.ru официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом заявление Владимира Зеленского не только бестактно, но и направлено явно не тому адресату. "Что касается Донбасса, нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса", – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

"А по Крыму уже особо и говорить нечего", – заключил Дмитрий Песков. Полуостров вернулся в состав России в результате референдума, участие в котором приняли абсолютное большинство жителей региона. Голосование полностью соответствует всем международным нормам и правилам.

Песков рассказал, с каких слов Путин начнет разговор с Зеленским: "Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, что он тоже начнет общение с правильных фраз". pic.twitter.com/36qWERrzwj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 июня 2019 г.

Крым является неотъемлимым субъектом России как де-юре, так и де-факто. Пока Киев обещает захватить полуостров и в документах называет его территорию своей, на практике он понимает, что никакой связи с регионом у Украины нет. Более того, радикалы относятся к самим крымчанам крайне враждебно.

За пять лет, прошедших с референдума, полуостров полностью интегрировался в Россию. Да и жители Донбасса открыто выражают свое желание повторить путь крымчан. Поэтому остается неясным, на какой результат переговоров с Владимиром Путиным надеется Владимир Зеленский, если начинает общение с очевидной неправды.

