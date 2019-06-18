Начал хамить: Зеленский раскрыл подробности разговора с Путиным
О встрече с российским лидером глава Незалежной рассказал в
интервью влиятельному немецкому изданию Bild. Зеленский озвучил первую фразу, с
которой начнет переговоры с Путиным.
Первым делом он планирует обратить внимание российского коллеги на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина", – сообщил Зеленский.
Он выразил надежду, что полуостров рано или поздно вернется в состав Незалежной. По признанию Зеленского, с Крымом у него связаны добрые воспоминания: политик много раз там бывал и всегда будет считать регион частью возглавляемой им страны.
"Начнем с того, что Крым – это Россия, да и Донбасс, по совести, тоже. Так что Зеленский пусть со своими влажными мечтами постоит в сторонке", – прокомментировал слова Владимира Зеленского эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он напомнил, что за пять лет полуостров полностью интегрировался в нашу страну, а жители Донбасса мечтают повторить путь крымчан.
Манукян подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской республик начали получать российские паспорта, а речи о воссоединении с Россией звучат в Донбассе все чаще. "Призываю руководство страны признать независимость этих республик, а также по итогам признания инициировать референдум об их вхождении в состав России. Люди давно это заслужили, тем более что они уже полноправные граждане нашей страны", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".
Между тем в Донбассе неспокойно. В ночь на 17 июня украинские войска провели мощный обстрел северо-западных окраин Донецка. Силовики использовали крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Через несколько часов после атаки Донецка Владимир Зеленский отправился на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер выдвинул условия прекращения огня в Донбассе: освобождение пленных, а также моряков, задержанных у Керченского пролива, разведение войск и постройка моста в Станице Луганской.
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