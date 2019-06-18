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Политика

Начал хамить: Зеленский раскрыл подробности разговора с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе очередной дерзкий выпад в адрес Владимира Путина. Бывший юморист раскрыл детали разговора с российским коллегой. Медлить он не стал и в привычной бесцеремонной манере озвучил свои претензии. 
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О встрече с российским лидером глава Незалежной рассказал в интервью влиятельному немецкому изданию Bild. Зеленский озвучил первую фразу, с которой начнет переговоры с Путиным.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Первым делом он планирует обратить внимание российского коллеги на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина", – сообщил Зеленский.

Он выразил надежду, что полуостров рано или поздно вернется в состав Незалежной. По признанию Зеленского, с Крымом у него связаны добрые воспоминания: политик много раз там бывал и всегда будет считать регион частью возглавляемой им страны.

"Начнем с того, что Крым – это Россия, да и Донбасс, по совести, тоже. Так что Зеленский пусть со своими влажными мечтами постоит в сторонке", – прокомментировал слова Владимира Зеленского эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он напомнил, что за пять лет полуостров полностью интегрировался в нашу страну, а жители Донбасса мечтают повторить путь крымчан.

Манукян подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской республик начали получать российские паспорта, а речи о воссоединении с Россией звучат в Донбассе все чаще. "Призываю руководство страны признать независимость этих республик, а также по итогам признания инициировать референдум об их вхождении в состав России. Люди давно это заслужили, тем более что они уже полноправные граждане нашей страны", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".

Между тем в Донбассе неспокойно. В ночь на 17 июня украинские войска провели мощный обстрел северо-западных окраин Донецка. Силовики использовали крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Через несколько часов после атаки Донецка Владимир Зеленский отправился на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер выдвинул условия прекращения огня в Донбассе: освобождение пленных, а также моряков, задержанных у Керченского пролива, разведение войск и постройка моста в Станице Луганской.

Автор: Иван Поляков18 июня 2019, 10:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Оставьте в покое Украину, это наши территории!!!
Гость
Ответить
С какого <цензура> Крым и Донбасс это Россия, у вас вместо мозгов моча
1

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