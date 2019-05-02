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Политика

Моложавый Путин взбесил украинцев

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин прибегает к помощи пластических хирургов – и зачастую неудачно, утверждают пользователи Сети из Незалежной. Они, якобы, нашли доказательства своей теории. 
прочитано 117 раз

Владимир Путин выглядит молодо и подтянуто. Российский президент выделяется хорошей физической формой даже в сравнении с европейскими политиками – а тем более выигрышно он смотрится на фоне пока еще действующего украинского президента Петра Порошенко.  

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Украинских завсегдатаев соцсетей такая "несправедливость" выводит из себя. На сей раз предметом их изучения стали недавние фотографии российского лидера. путем сложных вычислений "эксперты" установили, что родинка на щеке Владимира Путина переместилась.

"Подтяжка лица пошла ужасно неправильно", — написал блогер Михаил Голуб. В подтверждение своим заключениям он опубликовал несколько снимков. Автор поста утверждает, что пару десятков лет назад родинка находилась значительно ниже.

Украинские пользователи с радостью ухватились за возможность поерничать. "А могла и на спине оказаться", "Вот это натянули", – соревнуются в колкостях комментаторы.

На днях украинские пользователи обсуждали снимок российского лидера с Пасхальной службы. Они дружно пришли к выводу, что Владимир Путин "совсем плох стал" – обращая внимание на немного усталый вид президента России.

Однако оппоненты возразили: "совсем плохо" с мозгами у авторов поста.  Они сравнили внешность 66-летнего Владимира Путина с видом уходящего президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежной в свои 53 выглядит похуже главы российского государства, отметили комментаторы.

Автор: Андрей Евлампиев2 мая 2019, 13:48
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Красавицы показали Путину свои булки и сладости

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