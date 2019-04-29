Подтянутый Путин в церкви свел с ума злобных украинцев

Жители Незалежной в очередной раз недовольны президентом России Владимиром Путиным. На сей раз возмущение украинцев вызвала внешность главы российского государства.



"Совсем плох стал": Сеть озадачили изменения во внешности Путина" – материал с таким заголовком появился на сайте украинского издания "Обозреватель". Журналисты утверждают, что пользователей озадачил внешний вид президента России.



Так, на одном из снимков Владимир Путин выглядит немного усталым. Это дало украинцам новый повод для злобных и желчных комментариев.

Один из пользователей заявил, что глава российского государства "совсем плох стал". Другие заявили, что Путин "уже состарился".

Впрочем, далеко не все комментаторы были согласны с таким мнением. Так, пользователь с ником Андропов Михаил предположил, что у автора материала "плохо с мозгами".

В свою очередь Семенов Александр сравнил внешность 66-летнего Владимира Путина с видом уходящего президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежной в свои 53 выглядит похуже главы российского государства, отметил комментатор.

Украинские пользователи пристально следят за каждым шагом Путина. Озлобленные комментаторы не упускают возможности отпустить в его адрес едкие, обидные и безосновательные замечания.

Так, комментаторы из Незалежной не могли пройти мимо недавней встречи Путина с выпускниками второго потока "школы губернаторов". Среди них были девушки. На видео с мероприятия одна из выпускниц обратилась к Путину и попросила сфотографироваться с "девочками". "Сам хочу", – ответил президент и направился к дамам.

В украинских СМИ произошедшее назвали "конфузом". Но в чем именно состоит "конфуз Путина", тамошние журналисты объяснить не посчитали нужным.