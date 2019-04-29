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Политика

Подтянутый Путин в церкви свел с ума злобных украинцев

Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Жители Незалежной в очередной раз недовольны президентом России Владимиром Путиным. На сей раз возмущение украинцев вызвала внешность главы российского государства. 
прочитано 1568 раз

"Совсем плох стал": Сеть озадачили изменения во внешности Путина" – материал с таким заголовком появился на сайте украинского издания "Обозреватель". Журналисты утверждают, что пользователей озадачил внешний вид президента России.

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Так, на одном из снимков Владимир Путин выглядит немного усталым. Это дало украинцам новый повод для злобных и желчных комментариев.

Один из пользователей заявил, что глава российского государства "совсем плох стал". Другие заявили, что Путин "уже состарился".

Впрочем, далеко не все комментаторы были согласны с таким мнением. Так, пользователь с ником Андропов Михаил предположил, что у автора материала "плохо с мозгами".

В свою очередь Семенов Александр сравнил внешность 66-летнего Владимира Путина с видом уходящего президента Украины Петра Порошенко. Лидер Незалежной в свои 53 выглядит похуже главы российского государства, отметил комментатор.

Дмитрий Медведев, Светлана Медведева, Владимир Путин и Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Украинские пользователи пристально следят за каждым шагом Путина. Озлобленные комментаторы не упускают возможности отпустить в его адрес едкие, обидные и безосновательные замечания.

Так, комментаторы из Незалежной не могли пройти мимо недавней встречи Путина с выпускниками второго потока "школы губернаторов". Среди них были девушки. На видео с мероприятия одна из выпускниц обратилась к Путину и попросила сфотографироваться с "девочками". "Сам хочу", – ответил президент и направился к дамам.

В украинских СМИ произошедшее назвали "конфузом". Но в чем именно состоит "конфуз Путина", тамошние журналисты объяснить не посчитали нужным.

Автор: Иван Поляков29 апреля 2019, 16:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Григорий Мельников
Ответить
Мне стыдно за свой талантливый народ, сделавший величайшие мировые изобретения и открытия, и который до сих пор не имеет своих родных славянских символов. Другие народы живущие в РФ имеют свою символику, а русские используют чужие фашистские символы и это позор, для русских - титульной нации, не иметь своих родных национальных государственных символов.
Карфаген давно разрушен,
И Москва уже не та,
И хозяин мудрый ей не нужен -
Правит ею сатана.

А народ безмолвствует как вол,
И по воле подлеца,
Над страною взвился символ -
Чужестранного глупца.

Григорий Мельников
Нажмите ссылку и читайте далее - <цензура>
----
У русских, украинцев, белорусов, у нас один род, мы один народ, только в разной местности живём....а те кто говорит, что мы с хохлами, бульбашами братские народы, так они <цензура> умственно недоразвитые... короче враги они нам славянам... Как в фильме "председатель" Михаил Ульянов - сказал, "Да я матом батальоны в атаку поднимал... а сейчас идет жесточайшая война на уничтожение славян и самый главный враг у нас, это <цензура> кремлёвский - фашист Путин....
Геноцид
фото <цензура>
<цензура>
'Мы не потерпим никого в наших рядах, кто нападает на идеи христианства... фактически, наше движение - христианское.' (Адольф Гитлер. Речь в Пассау, 27 октября 1928)
"В фашистском государстве религия рассматривается как одно из наиболее глубоких проявлений духа, поэтому она не только почитается, но пользуется защитой и покровительством" Бенито Муссолини. Доктрина фашизма. 1932 г.
.Иисус - лживая идея и краеугольный камень всех преступных разного толка фашистских христианских церквей.
. Конституция - Статья 14

Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Герб Российской Федерации с религиозными христианскими символами - это прямое нарушение Конституции и государственных законов - статья 282 УК - возбуждение межрелигиозной вражды и ненависти, пропаганда фашизма и геноцид - статья 159.2 ч.2 и статья 357.
. Видимо зря Пётр 1 создал университет, потому что наследники бывших неграмотных рабов – кремлёвские и думские плебеи с высшим образованием, используя фашистскую идеологию, активно уничтожают русский народ!
Во всей "святой" России,
Слышен звон колоколов -
Так бывшие комсорги,
Славят фашизма отцов.

И в городе Донецке
Кровь течёт из ран,
Там пляшут журналисты
На костях славян.

Григорий Мельников
Нажмите ссылку- <цензура> - и читайте далее - Фашизм плебеев -
----
МЫ ВСЁ ПОМНИМ И НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ!!!
Конституция запрещает вывозить за границу недееспособных граждан (детей) и продавать их, а Путин с бюрократами и судьями - они сотни тысяч русских детей продали за границу! (Продавать детей, это позор для любого народа, но не для нашей власти - у них это не фашизм, а благотворительность ради Христа – детям же за границей лучше живется, чем в России)
Как сказал т. Сталин - сын за отца не отвечает.... так пусть не надеются... всех их ближайших родственников накажем, а хоть 100 лет пройдёт и в любой стране мира выловим их внуков и правнуков и без наркоза яйца вырвем, чтоб такие мрази не размножались.... (убивать их не будем - у нас очень много свалок)
<цензура>
Гость
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Настя
Позорище!
Вы это о чем?
Настя
Ответить
Позорище!
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