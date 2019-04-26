Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Украинские эксперты считают, что победа Зеленского на выборах президента завела Путина в тупик. По мнению политика Ольги Курносовой, российский главнокомандующий расшатывает ситуацию в соседней стране.
"Понятно, почему именно сейчас – советники Путина как обычно его неправильно информировали. Он был уверен, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы, а Зеленский их выиграл. Кремль в замешательстве..." – заявила Курносова. Политолог добавила, что решение Путина нельзя считать попыткой усадить Зеленского за стол переговоров.
Стоит отметить, что сложившаяся ситуация является тупиковой скорее для украинской стороны. В штабе Владимира Зеленского на решение Владимира Путина отреагировали нервно.
Избранный глава Украины должен понимать: украинские войска, если вновь решат обстреливать Донбасс, направят агрессию уже не на соотечественников, а на россиян. Что бывает в таких случаях, можно спросить у Михаила Саакашвили – бывший грузинский лидер как раз намерен вернуться в Незалежную.
Напомним, что на Украине состоялись президентские выборы, на которых актер Владимир Зеленский получил более 73% голосов. Избранный глава государства формирует свою команду. О встрече с российским лидером Владимиром Путиным речи пока нет.
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