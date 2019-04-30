Откровенная статья про Путина возбудила нервных украинцев
Так, недавно на украинском ресурсе "Обозреватель",
известном периодической публикацией информации сомнительного качества,
появилась странная статья о Владимире Путине. Украинцы обратили внимание на
внешний вид главы российского государства и принялись отпускать в его адрес
едкие комментарии.
Ответ "Дни.ру" привел представителей украинских СМИ в бешенство. "Российских пропагандистов разозлила новость OBOZREVATEL о внешнем виде президента Владимира Путина (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написало издание.
Вообще, складывается впечатление, что Путин для украинцев - самое настоящее божество. Иначе чем объяснить не совсем здоровый интерес некоторых жителей соседней страны к личности российского лидера?
Украинцы наблюдают за каждым шагом президента другого государства, его жестами и движениями, смакуют чуть ли не любую сказанную им фразу. Рациональных объяснений этому нет, на ум приходит одно слово – фанатизм.
«Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви»: Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой pic.twitter.com/881ciRKrJr— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 апреля 2019 г.
Ко всему прочему, авторы ресурса напомнили своим читателям, что Москва "оккупировала" Донбасс и Крым. Видимо, чтобы не забыли. Иначе как еще объяснить гражданам, почему их уровень жизни упал в несколько раз, а ради оплаты коммуналки приходится вешать на шею кредиты. А пресловутая Венская опера по выходным так и осталась для большинства украинцев в пафосных речах Порошенко и его шайки.
Дошло до того, что над публикацией в украинских СМИ посмеиваются даже их читатели. "Обозреватель...на вас нельзя обижаться.. Над вами можно только ржать", – прокомментировал статью пользователь с ником Сидоров Андрей.
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