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Общество

Соловьев разнес Чубайса после слов о бандитах

Владимир Соловьев. Кадр youtube.com
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс не знал страну, в которой живет, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Резкую реакцию журналиста вызвало интервью жены Чубайса, публициста Авдотьи Смирновой. Отрывок из него телеведущий разместил в своих соцсетях. 
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Опубликованную запись Соловьев снабдил словами: "Иногда лучше молчать, чем говорить". По его мнению, глава "Роснано" не знал страну и ее народ. "Но поучал и управлял", – написал телеведущий на своей странице в Twitter.  

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Резкие слова Соловьева вызвало интервью супруги Чубайса Авдотьи Смирновой телеканалу RTVi. В нем, в частности, зашла речь о сериале "Бригада", который она показала мужу.  

По словам режиссера, на ее супруга "Бригада" произвела большое впечатление. "Он посмотрел и сказал: "Какое безумное унижение переживали люди от торжества бандитов. Как это было унизительно и ужасно", - заявила Смирнова.  


Она также отметила, что Чубайс знал о засилье криминала в 90-е, однако не оценил влияние разгула бандитизма на соотечественников. По ее словам, одно дело – знать, что бандиты есть и имеют большое влияние, и другое - видеть их поведение в повседневной жизни. "Где он должен был это увидеть? В правительстве России? Или в РАО ЕС?" – задалась вопросом Смирнова.  

Ранее Анатолия Чубайса подвергли критике за его продюсирование нового фильма своей супруги "История одного назначения". Сам руководитель "Роснано" заявил, что дискутировать на эту тему не собирается.  

Напомним, 15-серийная криминальная драма "Бригада" вышла на экраны в 2002 году. Картина повествует о жизненном пути четырех друзей, объединившихся в криминальную группировку. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков. Майков, сыгравший в "Бригаде" Пчелу, ранее довольно критично отзывался о сериале, заявляя, что он нанес большой вред российскому обществу.

Автор: Иван Поляков24 сентября 2018, 14:55

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