"Куплен лично Путиным": ошеломительная версия скандала с Хорватией
Действия Домагоя Виды вполне естественны для усташей - балканского аналога бандеровцев: он просто показал свою суть. Теперь защитник сборной Хорватии претендует на звание идиота года, обойдя президента Украины Петра Порошенко, считает политолог Армен Гаспарян.
Конспирологические попытки объяснить поведение спортсмена не выдерживают критики. "Опуская очевидное-рукопожатное (куплен лично Путиным, чтобы дисквалифицировать сборную Хорватии), должен признать: очень серьезная заявка на титул "клинический м...к – 2018". Даже Порошенко отстает", – написал эксперт в соцсети Twitter.
Домагой Вида записал еще одно видео, в котором выкрикивает лозунг "Слава Украине"— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 10, 2018
Опуская очевидное-рукопожатное (куплен лично Путиным, чтобы дисквалифицировать сборную Хорватии), должен признать: очень серьезная заявка на титул "клинический м...к-2018". Даже Порошенко отстает
Гаспарян пояснил, что "усташи-домобраны" – это бандеровцы Балкан. "Каратели и мрази, убившие до 800 тысяч сербов. Посему завтра – только за Англию. И повторяю вслед за брачами: JЕБИ УСТАШЕ!" – заключил политолог.
И еще по Домагоя Виду. В новом видео он спел «Белград гори». Естественный поступок для усташей-домобранов. Если кто не знает - бандеровцы Балкан. Каратели и мрази, убившие до 800 тыс сербов. Посему - завтра только за Англию. И повторяю вслед за брачами: JЕБИ УСТАШЕ!— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 10, 2018
Скандал разразился из-за видео, которое опубликовали футболисты после выигрыша в четвертьфинале ЧМ-2018 у сборной России. Домагой Вида и один из членов делегации Огнен Вукоевич заявили, что посвящают победу Киеву. При этом Вида выкрикнул лозунг националистов: "Слава Украине!"
За свою политическую выходку оба были наказаны. Вукоевич позже публично признал вину, заявив, что понимает двусмысленность фразы. Однако Вида продолжил провокации. В Сети появилось видео, на котором футболист поет "Белград, гори!", напоминает "Царьград".
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