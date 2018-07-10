"Куплен лично Путиным": ошеломительная версия скандала с Хорватией

Поведение хорватского футболиста, который, несмотря на санкции ФИФА, продолжает публиковать провокационные видео, удивило общественность. Оппозиционно настроенные граждане даже решили, что спортсмена подкупили, чтобы он скомпрометировал сборную Хорватии на ЧМ-2018. Однако эксперты нашли более простое объяснение. прочитано 5958 раз Действия Домагоя Виды вполне естественны для усташей - балканского аналога бандеровцев: он просто показал свою суть. Теперь защитник сборной Хорватии претендует на звание идиота года, обойдя президента Украины Петра Порошенко, считает политолог Армен Гаспарян. ПО ТЕМЕ ФИФА попала в очередной безобразный скандал из-за хорватов Сборная России по футболу ЧМ-2018 Конспирологические попытки объяснить поведение спортсмена не выдерживают критики. "Опуская очевидное-рукопожатное (куплен лично Путиным, чтобы дисквалифицировать сборную Хорватии), должен признать: очень серьезная заявка на титул "клинический м...к – 2018". Даже Порошенко отстает", – написал эксперт в соцсети Twitter. Домагой Вида записал еще одно видео, в котором выкрикивает лозунг "Слава Украине"



Опуская очевидное-рукопожатное (куплен лично Путиным, чтобы дисквалифицировать сборную Хорватии), должен признать: очень серьезная заявка на титул "клинический м...к-2018". Даже Порошенко отстает — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 10, 2018 Гаспарян пояснил, что "усташи-домобраны" – это бандеровцы Балкан. "Каратели и мрази, убившие до 800 тысяч сербов. Посему завтра – только за Англию. И повторяю вслед за брачами: JЕБИ УСТАШЕ!" – заключил политолог. И еще по Домагоя Виду. В новом видео он спел «Белград гори». Естественный поступок для усташей-домобранов. Если кто не знает - бандеровцы Балкан. Каратели и мрази, убившие до 800 тыс сербов. Посему - завтра только за Англию. И повторяю вслед за брачами: JЕБИ УСТАШЕ! — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 10, 2018 Скандал разразился из-за видео, которое опубликовали футболисты после выигрыша в четвертьфинале ЧМ-2018 у сборной России. Домагой Вида и один из членов делегации Огнен Вукоевич заявили, что посвящают победу Киеву. При этом Вида выкрикнул лозунг националистов: "Слава Украине!" За свою политическую выходку оба были наказаны. Вукоевич позже публично признал вину, заявив, что понимает двусмысленность фразы. Однако Вида продолжил провокации. В Сети появилось видео, на котором футболист поет "Белград, гори!", напоминает "Царьград". Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

10 июля 2018, 12:27 Автор: Андрей Евлампиев

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