Обнаглевший Порошенко шантажирует Россию

История с российским журналистом Кириллом Вышинским показывает, что украинские власти зашли слишком далеко в своем стремлении как можно больше нагадить России. За несколько дней до открытия чемпионата мира Киев не погнушался пойти на захват заложника в лице Вышинского и начал новую войну в Донбассе.

Арест в Киеве руководителя местного отделения РИА Новости Кирилла Вышинского и абсурдные обвинения в его адрес в госизмене свидетельствует если не об агонии режима Порошенко, то о серьезных трудностях на Банковой. Лучший способ поднять себе рейтинг, как известно, развязать маленькую победоносную войну. Этот проект, кстати, Порошенко тоже запустил за несколько недель до открытия в России чемпионата мира по футболу.

Понимая, что у него не остается другого выхода, президент Украины направил войска в наступление на самопровозглашенные республики юго-востока. Ополченцы, конечно, ответили на провокации, но в Киеве с нетерпением потирают руки, ожидая, что в войну ввяжется Москва. Тогда можно будет на весь мир кричать о российской агрессии в период важного спортивного мероприятия.

Для прикрытия очередной военной авантюры Порошенко взял в заложники руководителя корпункта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Примечательно, что на самом высоком уровне в Киеве уже не исключили его обмен на режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летний срок за терроризм. Как-то подозрительно быстро реагируют украинские власти, обмен Надежды Савченко на Александра Александрова и Евгения Ерофеева готовился несколько месяцев.

При этом Киев изначально занимает довольно агрессивную и иррациональную позицию в самом процессе обмена. Пресс-секретарь МИДа говорит, что все граждане России, которые задержаны или осуждены на Украине, являются преступниками, в то время как украинцев, арестованных на территории России, в Киеве считают политзаключенными.





Интересно, как распространение информации и донесение до граждан Украины точки зрения журналиста, может представлять собой государственную измену? Именно этим занимался последнее время Кирилл Вышинский. Теперь ему светит на Украине до 15 лет лишения свободы. В тоже время российские следователи привели неопровержимые доказательства причастности режиссера Олега Сенцова к террористической деятельности. Спрашивается – так кто же все-таки преступник, а кто политический заключенный?

Предложения поменять Вышинского на Сенцова, звучащие из уст высших госчиновников свидетельствуют о том, что российский журналист фактически взят в заложники на Украине, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. Он напомнил, что не так давно многие люди на Западе писали открытые письма с просьбами и требованиями освободить из российских тюрем того же Олега Сенцова и его подельников.





"За Кирилла Вышинского не возвысил голос ни один человек. Между тем его задержание противоречит конвенции ООН о борьбе с захватом заложников. Хотелось бы услышать серьезную реакцию международных организаций по этому поводу", – сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru.

"У меня нет ни малейшего сомнения в том, что Кириллу Вышинскому будет максимально осложнено пребывание в тюрьме. И без того отягощенная ситуация будет сопровождаться откровенным кликушеством в СМИ", – продолжил публицист. По его мнению, ни о каком соблюдении закона в случае с Вышинским, речи не идет.

Украина не является правовым государством. Власть принадлежит там преступной группе, которая постоянно попирает закон.

Политолог выразил надежду на то, что на Западе услышат и как-то прокомментируют и другие события и заявления, связанные с Украиной. Речь идет об очередной эскалации насилия в Донбассе, беспрецедентном давлении на любое инакомыслие и призывах на государственном уровне взорвать Крымский мост.





Стоит напомнить, что украинский депутат Олег Мосийчук предложил уничтожить построенный Россией Крымский мост необходимо уничтожить, поскольку он является вражеской инфраструктурой, которая соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора.

С призывом взорвать Крымский мост ранее выступал американский журналист Том Роган. 15 мая издание The Washington Examiner опубликовало статью, в которой Роган заявил, что Киев должен взорвать мост, поскольку он является возмутительным оскорблением Украины как государства. 17 мая Следственный комитет России возбудил в отношении Рогана уголовное дело о призывах к терроризму, дело также было возбуждено в отношении редактора издания.



