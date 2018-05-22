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Политика

Обнаглевший Порошенко шантажирует Россию

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
История с российским журналистом Кириллом Вышинским показывает, что украинские власти зашли слишком далеко в своем стремлении как можно больше нагадить России. За несколько дней до открытия чемпионата мира Киев не погнушался пойти на захват заложника в лице Вышинского и начал новую войну в Донбассе.
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Арест в Киеве руководителя местного отделения РИА Новости Кирилла Вышинского и абсурдные обвинения в его адрес в госизмене свидетельствует если не об агонии режима Порошенко, то о серьезных трудностях на Банковой. Лучший способ поднять себе рейтинг, как известно, развязать маленькую победоносную войну. Этот проект, кстати, Порошенко тоже запустил за несколько недель до открытия в России чемпионата мира по футболу.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Понимая, что у него не остается другого выхода, президент Украины направил войска в наступление на самопровозглашенные республики юго-востока. Ополченцы, конечно, ответили на провокации, но в Киеве с нетерпением потирают руки, ожидая, что в войну ввяжется Москва. Тогда можно будет на весь мир кричать о российской агрессии в период важного спортивного мероприятия.

Для прикрытия очередной военной авантюры Порошенко взял в заложники руководителя корпункта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Примечательно, что на самом высоком уровне в Киеве уже не исключили его обмен на режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летний срок за терроризм. Как-то подозрительно быстро реагируют украинские власти, обмен Надежды Савченко на Александра Александрова и Евгения Ерофеева готовился несколько месяцев.

При этом Киев изначально занимает довольно агрессивную и иррациональную позицию в самом процессе обмена. Пресс-секретарь МИДа говорит, что все граждане России, которые задержаны или осуждены на Украине, являются преступниками, в то время как украинцев, арестованных на территории России, в Киеве считают политзаключенными.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского: Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Интересно, как распространение информации и донесение до граждан Украины точки зрения журналиста, может представлять собой государственную измену? Именно этим занимался последнее время Кирилл Вышинский. Теперь ему светит на Украине до 15 лет лишения свободы. В тоже время российские следователи привели неопровержимые доказательства причастности режиссера Олега Сенцова к террористической деятельности. Спрашивается – так кто же все-таки преступник, а кто политический заключенный?

Предложения поменять Вышинского на Сенцова, звучащие из уст высших госчиновников свидетельствуют о том, что российский журналист фактически взят в заложники на Украине, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. Он напомнил, что не так давно многие люди на Западе писали открытые письма с просьбами и требованиями освободить из российских тюрем того же Олега Сенцова и его подельников.

Олег Сенцов. Фото: ru.wikipedia.org

"За Кирилла Вышинского не возвысил голос ни один человек. Между тем его  задержание  противоречит конвенции ООН о борьбе с захватом заложников. Хотелось бы услышать серьезную реакцию международных организаций по этому поводу", – сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru.

"У меня нет ни малейшего сомнения в том, что Кириллу Вышинскому будет максимально осложнено пребывание в тюрьме. И без того отягощенная ситуация будет сопровождаться откровенным кликушеством в СМИ", – продолжил публицист.  По его мнению, ни о каком соблюдении закона в случае с Вышинским, речи не идет.

Украина не является правовым государством. Власть принадлежит там преступной группе, которая постоянно попирает закон.

Политолог выразил надежду на то, что на Западе услышат и как-то прокомментируют и другие события и заявления, связанные с Украиной. Речь идет об очередной эскалации насилия в Донбассе, беспрецедентном давлении на любое инакомыслие и призывах на государственном уровне взорвать Крымский мост.  

Армен Гаспарян. Фото: facebook.com

Стоит напомнить, что украинский депутат Олег Мосийчук предложил уничтожить построенный Россией Крымский мост необходимо уничтожить, поскольку он является вражеской инфраструктурой, которая соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора.

С призывом взорвать Крымский мост ранее выступал американский журналист Том Роган. 15 мая издание The Washington Examiner опубликовало статью, в которой Роган заявил, что Киев должен взорвать мост, поскольку он является возмутительным оскорблением Украины как государства. 17 мая Следственный комитет России возбудил в отношении Рогана уголовное дело о призывах к терроризму, дело также было возбуждено в отношении редактора издания.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Автор: Александр Комаров22 мая 2018, 21:45

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