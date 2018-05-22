Порошенко решил убивать ради срыва ЧМ-2018

Донбасс за последние дни вновь стал одной из самых горячих точек на планете. Украинские войска пытаются атаковать позиции сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По признанию офицеров ВСУ, их цель – затянуть петлю вокруг Донецка, создав плацдарм для наступления на город.

Промежуточная цель – город Горловка, который находится недалеко от Донецка и в непосредственной близости от линии соприкосновения. Как сообщил изданию "Страна.ua" источник в Вооруженных силах Украины, командование Незалежной намерено превратить Горловку в плацдарм для наступления на столицу самопровозглашенной ДНР.

В ВСУ уверены: если они возьмут господствующие над городом высоты, армия Донецкой народной республики сдаст населенный пункт без боя. "Горловка – это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка", — цитирует издание украинского офицера.

Причины обострения ситуации пояснил политолог Александр Асафов. По его словам, атаки ВСУ на позиции самопровозглашенных республик связаны с открытием Крымского моста и предстоящим чемпионатом мира по футболу. "Порошенко стремится войти в статус войны против России", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik.

Эксперт полагает, что Киев хочет максимально обострить ситуацию, а после обвинить в этом Москву, выставив ее агрессором. "Мытьем или катаньем заставить мировое сообщество ввести вооруженные силы, чтобы с их помощью зачистить ДНР и ЛНР", – уточнил Асафов.





Напомним, что ситуация на линии соприкосновения резко обострилась в минувшие выходные. Украинские военные обстреляли Горловку и попытались атаковать позиции отрядов ДНР. По словам представителей республики, Вооруженные силы Незалежной использовали боеприпасы со шрапнелью, запрещенные международными соглашениями.