Владеет языком: Порошенко угодил в скандал с сестрой жены

Президент Украины Петр Порошенко порадовал доцента Национального педагогического университета имени Драгоманова Аллу Зернецкую, присвоив ей звание "Заслуженный деятель науки и техники". Согласно биографии жены украинского лидера Марины Порошенко, Алла Зернецкая является ее родной сестрой.

Указ о присвоении ученому звания "Заслуженный деятель науки и техники Украины" опубликован на официальном сайте главы государства. Как пишет "ПолитНавигатор" со ссылкой на журналиста Татьяну Высоцкую, Алла Зернецкая защитила докторскую диссертацию по филологии по специальности "русский язык" в 2015 году. А в 1992-м – кандидатскую по специальности "методика преподавания иностранного (русского) языка", получив степень кандидата педагогических наук.

Петр Порошенко за время своего президентства развязал настоящую войну с русским языком. В прошлом году лидер Незалежной подписал скандальный закон об образовании, который фактически отменяет школьное обучение на языках нацменьшинств, в том числе русском. Также Киев взял курс на дальнейшую украинизацию информационной и медийной сфер, введя квоты на использование великого и могучего.

Напомним, что супруга президента Украины Марина Порошенко опозорилась в прошлом году, поздравляя мужа с днем рождения. Первую леди Незалежной комментаторы сравнили с колхозницей, которая заявилась на съемки "Поля чудес".

Порошенко снялась в ролике, оформленном как экстренный выпуск новостей, и заявила, что ее муж первым из украинских лидеров решился на реформы и "открыл для украинцев европейские страны". К славословию в адрес политика подключились и его дети.





Видео было сделано так топорно, что сразу же вызвало шквал критики в адрес супруги президента. Блогер Макс Бужановский заявил, что испытал "настоящую боль" от просмотра этой записи. "Особенно порадовал авторский ход – экстренная новость. Ну так тонко – дятлы падают с веток от зависти!" – сказал он.