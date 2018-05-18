Подлый Порошенко грязно мстит России

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о введении новых персональных санкций против нашей страны. Такое решение Совбеза было принято еще 2 мая, но одобрено только сейчас.

Указ об ограничительных мерах вступает в силу со дня его опубликования. При этом новые санкции применены к физическим и юридическим лицам.

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) поручил Министерству иностранных дел страны проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о введении санкций, а также поставить перед ними вопрос о применении аналогичных мер, передает "Интерфакс-Украина".

Таким подлым образом, подбивая на санкции другие страны, Петр Порошенко мстит России за Крым, который считает "незаконно оккупированным". Украинский лидер этого даже не скрывает. "Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента России…", – сообщили в пресс-службе СНБО Украины по итогам заседания.

Также в ведомстве добавили, что были продлены действие санкций, примененных в предыдущие годы. Какие-либо имена, названия или количество лиц, в отношении которых было принято решение ввести санкции, не указываются.