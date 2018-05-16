Киев выставит Москве круглый счет за Крымский мост
"Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море (Мариуполь и Бердянск. – Прим. ред.)", – заявил чиновник. По его словам, годовой убыток составил 0,5 миллиарда гривен. Это 1,2 миллиарда рублей, или 19 миллионов долларов.
Как отметил Омелян, в Киеве полагают, что Керченский пролив
может быть перекрыт Россией "в любую секунду". "Мы все скрупулезно
подсчитываем. Все счета будут России выставлены", – передает слова украинского
чиновника RT.
Долгожданное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. В Киеве ожидаемо закатили истерику. Президент Украины Петр Порошенко назвал событие "очередным свидетельством пренебрежения международным правом". Впрочем, в открытии путепровода лидер Незалежной нашел определенную "пользу". По его словам, "захватившим Крым русским" мост понадобится для того, чтобы как можно скорее покинуть полуостров.
В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Москве придется "дорого заплатить" за строительство Крымского моста. Россия, полагает он, действовала "за пределами международного права", а новый путепровод якобы создает опасность в акватории Черного и Азовского морей. Он добавил, что объект возведен без согласования с Киевом, поэтому украинская сторона будет обращаться в международные судебные инстанции.
Сегодня открываю Крымский мост!— Путин говорит (@CzarSays) 15 мая 2018 г.
27 месяцев строительства за 2 минуты. Вспомните, какой была #СтройкаВека pic.twitter.com/HIJrhe712P
Изливать желчь принялись также украинские СМИ. В ход были пущены все известные штампы – "аннексированный полуостров", "российские оккупанты" и прочее. Не отставали по накалу бреда и их читатели.
"Крым большинству жителей России и на фиг не нужен. Что с мостом, что без", – утверждали одни, в то время как другие призывали ударить по мосту ракетами "Томагавк".
Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялось во вторник, 15 мая. 19-километровый путепровод стал самым длинным в Европе. Старт пассажирскому движению был дан утром следующего дня. В первый час мостом воспользовались тысячи пассажиров как со стороны Крыма, так и с Кубани.
Странная парочка выглядела счастливой
Нина Гуляева дала откровенное интервью
Оперная дива цветет и пахнет
Друзья артиста подают в суд на телеканалы