Песков опроверг серьезную болезнь Путина

Владимир Путин не брал больничный из-за простуды. Президент продолжает работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как заверил журналистов представитель Кремля, серьезных заболеваний у главы государства нет. "Как мы вчера сказали, президент простудился, серьезных заболеваний нет, он продолжает работать", – сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что во вторник, 13 февраля, у Путина запланирован рутинный день работы. Среди публичных мероприятий – встреча с главой компании АЛРОСА Сергеем Ивановым. А вот завтра президент не поедет на ВДНХ, как это было запланировано, но все равно встретится с участниками форума "Наставник", который проходит в Москве, сообщает РБК и приводит слова Пескова: "Они (участники форума) приедут к нему или в Кремль, или в Ново-Огарево. Также на завтра готовятся еще несколько встреч и международный телефонный разговор".

"Голос у него такой простуженный, сами понимаете – зима", – резюмировал представитель Кремля.

Накануне, 12 февраля, Дмитрий Песков сообщил о болезни российского лидера, и западные СМИ не преминули сыграть на этой информации. Сразу же появились статьи о здоровье президента России – дескать, он чуть ли не при смерти. Масла в огонь подлили репортажи вечерних выпусков новостей, в которых рассказывалось о встрече Владимира Путина с молодыми людьми – победителями конкурса "Лидеры России". Голос у президента был простуженный.

Многих россиян тоже взволновала эта новость, но уже в другом ключе. Они стали молиться за здоровье Путина в Сети. "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй раба Твоего Президента Владимира Путина и страну Его Российскую!", "Выздоравливайте, Владимир Владимирович, не болейте! Дай Бог Вам крепкого здоровья и долгой жизни! (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали они в Facebook.

Как известно, Владимир Путин ведет здоровый образ жизни. У него нет вредных привычек, глава государства находится в хорошей физической форме. Каждое утро президент ходит в тренажерный зал и бассейн. Глава государства также катается на горных лыжах, занимается борьбой, играет в хоккей.

Напомним, что в ночь на 19 января Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Его пресс-секретарь сообщил, что для российского лидера это не первый такой опыт – Путин окунается в прорубь на протяжении нескольких лет.



