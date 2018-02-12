Кремль сообщил о болезни Путина

Президент России Владимир Путин простудился. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





По словам представителя Кремля, простуда никак не отразится на рабочем графике Владимира Путина.

В середине января 2018 года Дмитрий Песков, комментируя доклад о состоянии здоровья главы США Дональда Трампа, сообщил, что российский лидер Владимир Путин абсолютно здоров. "Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", – сказал тогда Песков журналистам.

Напомним, что в Крещенскую ночь с 18 на 19 января Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Его пресс-секретарь сообщил, что для российского лидера это не первый такой опыт – Путин окунается в прорубь на протяжении нескольких лет.

Как известно, Владимир Путин ведет здоровый образ жизни. У него нет вредных привычек, глава государства находится в хорошей физической форме. Известно, что каждое утро президент ходит в тренажерный зал и бассейн. Глава государства также катается на горных лыжах, занимается борьбой, играет в хоккей.

Что касается питания, президент выбирает простые, но полезные продукты. В его повседневный рацион входят творог, традиционные русские каши – рисовая, гречневая) и мед. По утрам Путин пьет зеленый чай, фруктовый сок. Из мяса предпочитает баранину, из сладкого – мороженое.