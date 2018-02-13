Россияне молятся о здоровье заболевшего Путина

Новость о том, что президент России Владимир Путин простудился, обеспокоила наших соотечественников. Они выразили в социальных сетях свою тревогу и оставили множество самых искренних пожеланий главе государства.

О болезни российского лидера 12 февраля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, простуда не отразится на рабочем графике Владимира Путина.

Многих россиян такая весть напугала, и они стали молиться за здоровье Путина в Сети. "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй раба Твоего Президента Владимира Путина и страну Его Российскую!", "Господи, помоги нам веселым грешникам выздороветь, уповаем на Тебя, Господи, и на Твою добрую волю, аминь", "Скорейшего выздоровления и дальнейшей плодотворной работы на благо России! Бог в помощь!", "Выздоравливайте, Владимир Владимирович, не болейте! Дай Бог Вам крепкого здоровья и долгой жизни! (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали они в Facebook.

Несмотря на простуду, президент продолжает работать. Так, 12 февраля Путин провел встречу с финалистами конкурса молодых управленцев "Лидеры России". Во время беседы глава государства извинился за то, что не может громко говорить, поскольку у него сел голос, сообщает Eg.Ru.

Заболевание не помешало российскому лидеру в этот же день провести телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по вопросу об урегулировании отношений между Палестиной и Израилем. По мнению Путина, положение в регионе далеко от желаемого.

Напомним, что в ночь на 19 января Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Песков сообщил, что для российского лидера это не первый такой опыт – он окунается в прорубь на протяжении нескольких лет. Президент ведет здоровый образ жизни, не имеет вредных привычек и находится в хорошей физической форме.