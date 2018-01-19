Окунувшийся в прорубь Путин восхитил народ

Владимир Путин окунулся в прорубь. Президент России стал участником крещенских купаний на озере Селигер.

Глава государства к церковному празднику завершил свою рабочую поездку в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На обратном пути Путин остановился в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", – рассказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря, для российского лидера это не первый опыт крещенских купаний.

Владимир Путин окунается в прорубь на протяжении нескольких лет. Что касается погоды, в этом году в Тверской области, как и во всей Центральной России, нет крещенских морозов. Температура в районе озера ночью не опускалась ниже -7, передают слова представителя Кремля "Известия".

Кремль впервые сообщил об участии Владимира Путина в крещенских купаниях, хотя президент регулярно бывает в храмах во время главных церковных праздников. Купания в проруби традиционно проходят с 18 на 19 января в России в праздник Крещения Господня. Это не церковный обряд, а народный обычай. Церковь против купаний не возражает – главное, чтобы человек относится к этому с благоговением.

Традиция погружения в крещенскую прорубь – иордань - символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В 2007 году во время визита в Иорданию президент России омыл руки в водах этой реки и посетил место, где Иоанн Креститель встретил Иисуса Христа.