Песков выступил с откровенным признанием о Путине

Президент России терпеть не может ложь. Еще одна черта, которая не нравится Владимиру Путину в людях, – некомпетентность, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О некоторых особенностях работы с Владимиром Путиным и своей личной жизни пресс-секретарь президента рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде". Передача выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" в воскресенье, однако ее фрагмент опубликован в Instagram ведущей.

На вопрос, что больше всего не любит президент, Песков ответил, что глава государства не терпит лжи и некомпетентности. Пресс-секретарь президента также отметил: СМИ привыкли делить окружение главы государства на силовиков и либералов, но он не относит себя ни к тем, ни к другим. "Я государственный служащий", – пояснил Дмитрий Песков.

Руководитель президентской пресс-службы рассказал и о личном. В частности, признался, что время на семейную жизнь он и супруга выкраивают с трудом. У известной фигуристки Татьяны Навки очень плотный график – почти такой же, как у пресс-секретаря российского президента, пошутил Песков.

Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) Янв 17, 2018 at 12:17 PST

Днем ранее Dni.Ru писали, что пресс-секретарь президента России рассказал о здоровье Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, тот абсолютно здоров и может дать фору многим.

Владимир Путин известен как большой поклонник спорта. С ранних лет он увлекается единоборствами, глава государства – мастер спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, любит катание на горных лыжах.

В 2011 году глава государства освоил катание на коньках и начал играть в хоккей. По его инициативе была организована Ночная хоккейная лига. В играх Лиги вместе с президентом принимают участие чиновники и бизнесмены, а также ветераны спорта.