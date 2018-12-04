Провокатора Порошенко поймали на наглой лжи

Президента Незалежной уличили во лжи. Российские журналисты опровергли приведенные им данные по украинским морякам.

Петр Порошенко заявил, что лишь трое задержанных украинских моряков заявили в крымском суде о нарушении российской границы, а остальные якобы отказались признать юрисдикцию российского арбитража. Корреспонденты РИА Новости, присутствовавшие на судебных заседаниях, говорят, что украинский президент врет.

Как минимум 11 из 24 моряков на слушаниях не говорили о непризнании российского суда. Также нет никаких свидетельств того, что остальные задержанные делали такие заявления, утверждают репортеры. Порошенко же называет украинских моряков героями и говорит, что они отказались признавать российский суд.

Известно, что один из нарушителей сказал, что претензий к российской стороне у него нет; другой оставил выбор меры пресечения на усмотрение семьи. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, присутствовавшая на судебных заседаниях, заявила, что ей не известно о демаршах украинских моряков.

"Не было такого. Только один-единственный заявил, что он не понимает русский язык и ему необходим переводчик. Так судья ему все перевел, как положено, и все", – сказала Лубина.

А вы обратили внимание, что Трамп признал Крым российским? Он ведь что сказал: «Учитывая, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех будет лучше отменить встречу с Путиным в Аргентине». Корабли в Керчи. Это Крым. Это Россия. И это зрада :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 30 ноября 2018 г.

25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, они не отвечали на запросы пограничников и опасно маневрировали в Черном море и Керченском проливе. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила в Керчь, крымские суды арестовали моряков на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российской границы. В России инцидент в Черном море назвали заранее подготовленной Киевом провокацией.