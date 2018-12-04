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Провокатора Порошенко поймали на наглой лжи

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президента Незалежной уличили во лжи. Российские журналисты опровергли приведенные им данные по украинским морякам.
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Петр Порошенко заявил, что лишь трое задержанных украинских моряков заявили в крымском суде о нарушении российской границы, а остальные якобы отказались признать юрисдикцию российского арбитража. Корреспонденты РИА Новости, присутствовавшие на судебных заседаниях, говорят, что украинский президент врет.

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Как минимум 11 из 24 моряков на слушаниях не говорили о непризнании российского суда. Также нет никаких свидетельств того, что остальные задержанные делали такие заявления, утверждают репортеры. Порошенко же называет украинских моряков героями и говорит, что они отказались признавать российский суд.

Известно, что один из нарушителей сказал, что претензий к российской стороне у него нет; другой оставил выбор меры пресечения на усмотрение семьи. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, присутствовавшая на судебных заседаниях, заявила, что ей не известно о демаршах украинских моряков.

"Не было такого. Только один-единственный заявил, что он не понимает русский язык и ему необходим переводчик. Так судья ему все перевел, как положено, и все", – сказала Лубина.

25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, они не отвечали на запросы пограничников и опасно маневрировали в Черном море и Керченском проливе. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила в Керчь, крымские суды арестовали моряков на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российской границы. В России инцидент в Черном море назвали заранее подготовленной Киевом провокацией. 

Автор: Александр Комаров4 декабря 2018, 17:32
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