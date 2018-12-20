Зачем провокатор Порошенко лезет в Крым

Президент Украины хочет показать всему миру, что Крым до сих пор принадлежит ему. Но поезд давно ушел и пытаться вернуть полуостров бесполезно. Тем не менее, Петр Порошенко выдвигает новые, заведомо провальные инициативы.

На этот раз Украина предложила разместить миссию ОБСЕ в Керчи для контроля за ситуацией на море поле инцидента с украинскими кораблями. При этом в Киеве, видимо, забыли, что в самой ОБСЕ не раз заявляли – мандат наблюдателей не распространяется на Азовское море, море они работают только в Донбассе.

О том, что Россия будет и дальше защищать Крым и свои территориальные воды в Черном море, сегодня дал понять президент Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции. Провокационный вопрос об излишней милитаризации полуострова задала главе государства журналистка телеканала Euronews.

Президент заявил, что военная компонента в Крыму будет усиливаться настолько, насколько это необходимо. Далее глава государства достаточно жестко высказался о позиции западных СМИ по поводу задержанных на Украине российских моряков. Почему-то журналисты об этом даже не чирикают, удивился глава государства. Зато про украинских военных, совершивших преступление, трубят на каждом углу.





Президент также напомнил украинским горе-воякам, что все военные корабли Незалежной должны быть в постоянном контакте с нашими пограничниками. Согласно договору Москвы и Киева, они обязаны получить разрешение на проход через Керченский пролив. Путин назвал такие походы "шастаньем туда-сюда".

"В условиях военного положения на Украине я с трудом себе представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда, но нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе, военным судам", – сказал глава государства.





Между тем украинцы, судя по всему, не намерены успокаиваться и мечтают о новом походе в сторону Крымского моста. Похоже, горький опыт ничему не учит президента Порошенко и его команду.

Накануне ближайший соратник Порошенко, человек развязавший войну в Донбассе, секретарь СНБО Александр Турчинов, заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей по Керченскому проливу. Но на этот раз Киев решил заручиться поддержкой западных партнеров и пригласил их вместе совершить провокацию.





"Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", – обратился он к потенциальным нарушителям российской границы.

Медлить нельзя, заявил Турчинов, видимо, подзабыв о том, как позорно закончилась для украинских моряков история с тремя кораблями, задержанными в конце ноября.

Турчинов планирует повторить осуществление прохода через Керченский пролив. Об этом он рассказал в интервью BBC. pic.twitter.com/fq9s2CnGI1 — Миколаїв Today (@MikolayivToday) 20 декабря 2018 г.

Стоит напомнить, что сразу же после керченской провокации Россия дала недвусмысленно понять всем, кто захочет повторить "подвиг" украинских моряков – их ждут большие неприятности.

На самом высоком уровне было заявлено о том, что если американские или европейские корабли войдут в Керченский пролив, с ними произойдет то же самое, что и с украинскими судами-нарушителями. Это был ответ на бряцание оружием в Вашингтоне. Там заявили, что начинают подготовку к отправке кораблей в Черное море.