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Политика

Медлить нельзя: Порошенко готовит атаку на Крымский мост

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Не успели остыть страсти после ноябрьской провокации Украины в Черном море, как в Киеве задумались о новом походе в сторону Крымского моста. Похоже, горький опыт ничему не учит президента и его команду.
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Один из соратников Порошенко, человек развязавший войну в Донбассе, секретарь СНБО Александр Турчинов, заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей по Керченскому проливу. Но на этот раз Киев решил заручиться поддержкой западных партнеров.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

На военные корабли посадят европейских представителей и попытаются снова, без разрешения российских пограничников прорваться к Азовскому морю.

"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма", – сказал Турчинов в интервью британской корпорации ВВС.

Медлить нельзя, добавил кровавый пастор (так Турчинова называют на Украине), видимо, подзабыв о том, как позорно закончилась для украинских моряков история с тремя суденышками, задержанными в конце ноября. Но, судя по дальнейшим заявлениям соратника Порошенко, Киев еще не заручился поддержкой конкретных наблюдателей из других стран.

Александр Турчинов. Фото: www.globallookpress.com

"Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", – обратился он к потенциальным нарушителям российской границы.

Если кто-то и откликнется на этот призыв, то, очевидно, что эти люди станут жертвами очередной украинской провокации. Буквально сразу же после прошлого инцидента, Россия дала недвусмысленно понять всем, кто захочет повторить "подвиг" украинских моряков – их ждут большие неприятности.

О незыблемости российских границ было сказано и на самом высоком уровне, и на экспертном. Причем, если даже американские или европейские корабли войдут в Керченский пролив, с ними произойдет то же самое, что и с украинскими судами-нарушителями. Россия имеет для этого необходимые силы и средства.

Фото: www.globallookpress.com

Причиной для такого рода заявлений стали воинственные сигналы из Вашингтона о том, что США якобы начали подготовку к отправке кораблей в Черное море. Сообщивший об этом телеканал CNN, ссылался на свои источники в высшем военном руководстве страны, но сами генералы как воды в рот набрали – никто не осмелился делать заявления о морском походе в сторону российских границ.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей. Около 12 часов пограничники пытались всеми возможными способами объяснить украинским морякам, что они нарушают границу.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

К вечеру, когда терпение у наших пограничников лопнуло, корабли вместе с экипажами были задержаны и доставлены в Керчь. Через несколько дней всех моряков арестовали, Офицерский состав находится сейчас в одном из московских СИЗО, матросы содержатся в изоляторах Крыма.

В ответ на это президент Украины объявил военное положение в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней и поднял войска по тревоге. Срок действия военного положения истекает 28 декабря и к этому времени Петру Порошенко как воздух нужен новый повод для того, чтобы продлить этот режим и отменить назначенные на 31 марта президентские выборы.

Автор: Александр Комаров19 декабря 2018, 22:02
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Как Путин открыл Крымский мост

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