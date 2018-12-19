США поставили на место трясущегося Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
партнеры
Среда 19 декабря
Лента новостей
16:21
Морепродукты "Сахалина" потрясли Москву
16:12
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
15:55
Россиян ждут массовые увольнения в новом году
15:42
Медведеву ткнули носом в досадное поражение
15:25
После вульгарной выходки участниц народ собирается сжечь "Дом-2"
15:01
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма
14:37
Народный артист Украины погиб при пожаре
14:32
Назначена дата суда Ани Лорак с мужем
14:31
"Страх божий": ютившаяся с бомжами звезда перепугала Корчевникова
14:23
В Таганроге автомобиль вылетел в кювет на скользкой дороге
14:18
Машина сбила школьника под Нижним Новгородом
14:10
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
14:09
Объезжающий аварию внедорожник устроил массовое ДТП
13:56
"Если хочешь поужинать и переспать, так и скажи": Барановская рассказала о любовнике
13:54
Есть жертвы: под Тюменью автобус протаранил грузовик
13:44
Украинцы взвыли после пощечины Соловьева
13:43
Стажера намотало на станок на уральском заводе
13:36
В Казани иномарка сбила ребенка на санках
13:32
С нового года в Москве подорожает проезд
13:30
Найдено важное условие долголетия
13:24
Лучшие компании удостоились Премии "Время инноваций"
13:04
Почему Путин не спит до глубокой ночи
12:59
Мутко объявил об уходе
12:58
Жена Газманова откровенно о завершении отношений
12:54
В Удмуртии в массовом ДТП пострадал ребенок
12:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 декабря 2018 года
12:46
Расстроенный принц Уильям проболтался о разрыве с Кейт Миддлтон
12:31
Упавшая балка раздавила рабочего на заводе в Волгограде
12:25
Обещал жениться: уроженец Армении выманил у доверчивой жительницы Уфы 1,7 млн
12:12
Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак
12:03
Известная модель надела прозрачное платье (фото)
12:01
Пассажир забыл в такси гранатомет
11:56
Медведева подготовила бомбу для Загитовой
11:47
В Геленджике туристы атаковали севший на мель теплоход (фото)
11:27
Потерявшую мать Тутберидзе довели до слез
11:26
"Сделала себе насисечник!": Бородина сцепилась с Бузовой
11:14
Сколько россияне потратят на новогодний стол
11:13
Рыдающая из-за Орбакайте Волчек пожаловалась Пугачевой
11:08
В Петербурге похитили ларек с шаурмой
10:58
В Иркутске полицейского арестовали за изнасилование в участке
10:49
На Украине день рождения Бандеры официально признали национальным праздником
10:43
Певица Глюк'оZа прыгнула с балкона после измен любимого
10:42
"По башке врежу!": Соловьев в эфире пригрозил польскому эксперту (видео)
10:37
Джоли оставила Питта без гроша
10:34
Прибившийся к горбачам японский кит подобрался к Чукотке
10:28
Рассеянные хулиганы подожгли чужой гараж
10:15
21 удар ножом: в жестоком убийстве младенца подозревают мать
10:11
Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки
10:04
Торопыгу Меган Маркл гонят в шею из дворца
10:00
В Солнечной системе нашли новую планету
09:54
При пожаре в Удмуртии погибли люди
09:45
"Это точно": больная Туктамышева лишилась чемпионата России
09:45
"Мы сами обалдели": Малахов нашел тайный смысл в словах Шукшиной
09:40
На сотрудника "Эха Москвы" напали с пистолетом
09:07
В Башкирии в вылетевшей с дороги машине погиб водитель
09:01
При пожаре в Москве погиб человек
08:53
Беременная пятым ребенком Порошина всех обманула
08:34
В России грязный снег покрасили белой краской
08:33
Как Аршавин повеселился с конем и двумя женщинами (видео)
08:04
Умер заслуженный артист России
07:53
Известная певица погибла в ДТП
07:48
В Москве умерла знаменитая художница
07:08
Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова
06:11
Хрупкий брак Рапунцель и Дмитренко из шоу "Дом-2" уничтожает проклятие
00:24
Измученному Джигарханяну дали последний шанс
23:13
Распустившему павлиний хвост Киркорову сбили корону
22:04
Имуществом Осина распоряжаются посторонние люди
21:55
За дебоширов Кокорина и Мамаева пообещали пролить кровь
21:53
Одряхлевшую Пугачеву выгоняют со сцены
21:52
У пьяного автомобилиста из Ижевска нашли килограмм марихуаны
21:37
Травмированный принц Уильям не может простить отца
21:32
Никакого раскаяния: Почему Мамаеву и Кокорину стоит помолчать
20:50
В Москве из-за морозов перестали работать электробусы
20:49
Раскрыта новая опасность фастфуда
20:43
В Башкирии девушка задушила новорожденного ребенка
20:25
В Ижевске мошенник одурачил пожилую женщину на миллион
20:10
В Казани под колесами внедорожника погиб пешеход
20:02
Под Екатеринбургом в пожаре погиб пенсионер
19:53
В Тюмени загорелся ресторан
19:50
Мясников и Рожков открестились от погрязшего в скандалах шоу "Уральские пельмени"
19:48
В Ижевске при падении в автобусе пострадал ребенок
19:47
В Омске поймали несовершеннолетнего угонщика
19:33
В Нижнем Новгороде иномарка сбила школьницу
19:29
Напавшему на пермскую школу подростку вынесли суровый приговор
19:28
В Ростове бродячая собака набросилась на 7-летнего ребенка
19:16
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 декабря 2018 года
19:14
"Сна ни в одном очке": Чехова выступила со странным заявлением
18:48
Путин напомнил Западу о российском супероружии
18:10
Певица Саша Савельева высказалась о своей беременности
18:01
Поглощающую макароны на улице Водянову подняли на смех
17:59
Как разводят миллиардеров
17:57
В Башкирии столкнулись два отечественных авто
17:46
В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
17:35
Первый канал заставил юную Монеточку сниматься в лютый мороз
17:32
Россиян призвали отказаться от водки в новогоднюю ночь
17:24
Медведева бьется в экстазе от возвращения в Россию
17:06
Нарядившийся Дедом Морозом актер внезапно скончался на утреннике
16:42
Меган Маркл может потерять ребенка из-за каприза
16:39
Паникующую из-за проблем с замужеством Боню утешили россияне
16:35
Порошенко пустил слюни радости от охоты за украинцами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо
Одряхлевшую Пугачеву выгоняют со сцены
Почему России наплевать на Порошенко
Никакого раскаяния: Почему Мамаеву и Кокорину стоит помолчать
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
Политика

США поставили на место трясущегося Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко получил нагоняй от своих заокеанских кураторов. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рекомендовал президенту перестать бряцать оружием.
прочитано 982 раза

Украинские власти ждали приезда Волкера с нетерпением и встречали с распростертыми объятиями. Но радость встречи была смазана достаточно жестким заявлением американского дипломата: он неожиданно напомнил Петру Порошенко о демократических принципах.

ПО ТЕМЕ

Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина

Россия раскрыла циничную подножку Запада в угоду "марионетке" Порошенко

В Кремле ответили на подлую провокацию Порошенко

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Волкер призвал президента Украины отказаться от военного положения, которое тот ввел после своей же провокации в Керченском проливе. В то же время американский посланник умаслил Порошенко, заявив, что Штаты поддерживают стремление Незалежной к укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию.

На встрече также шла речь о введении миротворцев ООН в Донбасс, правда, никаких конкретных заявлений на эту тему ни Порошенко, ни Волкер не сделали. Напомним, что Киев желает разместить миротворцев на границе с Россией и в самом Донбассе, а в Москве настаивают, чтобы голубые каски встали на линии разграничения сторон.

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер прибыл в Киев для встреч с руководством страны и пробудет в столице два дня, сообщает ТАСС. Он уже пообщался с президентом Украины и спикером Верховной рады.

28 ноября Петр Порошенко ввел военное положение в приграничных с Россией областях Украины сроком на один месяц. Первоначально президент хотел закрепить этот режим на два месяца, и тогда президентские выборы, намеченные на 31 марта, пришлось бы отменить. Верховная рада не пошла на поводу у Порошенко и отказала ему в этой инициативе.

Автор: Александр Комаров19 декабря 2018, 16:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Какие законы приняла Госдума в осеннюю сессию
Горбачев вступил с Путиным в спор о ракетах
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Чиновники Лукашенко крупно опозорились

Шоу-бизнес

"С детства эрекция": появилось "голое" фото Виторгана после слухов о разводе с Собчак
Аршавин променял жену на молодую стюардессу
После вульгарной выходки участниц народ собирается сжечь "Дом-2"
Назначена дата суда Ани Лорак с мужем

Проишествия

"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

"Мы сами обалдели": Малахов нашел тайный смысл в словах Шукшиной

Шоумен дерзко ответил на нападки актрисы
Шоу-бизнес

Беременная пятым ребенком Порошина всех обманула

В кулуарах говорят, что актриса выдумала любовника-иностранца
Шоу-бизнес

"Сделала себе насисечник!": Бородина сцепилась с Бузовой

Ведущие преобразились для съемок новогоднего "Дома-2"
Шоу-бизнес

Назначена дата суда Ани Лорак с мужем

Певица подала на развод в начале декабря

Гороскоп

Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова
Измученному Джигарханяну дали последний шанс
Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину
Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились

Фоторепортажи

Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак
Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка

Спорт

Медведева подготовила бомбу для Загитовой
Потерявшую мать Тутберидзе довели до слез
"Это точно": больная Туктамышева лишилась чемпионата России
За дебоширов Кокорина и Мамаева пообещали пролить кровь

Регионы

В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде
Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru