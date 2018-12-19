США поставили на место трясущегося Порошенко
Украинские власти ждали приезда Волкера с нетерпением и встречали с распростертыми объятиями. Но радость встречи была смазана достаточно жестким заявлением американского дипломата: он неожиданно напомнил Петру Порошенко о демократических принципах.
Волкер призвал президента Украины отказаться от военного положения, которое тот ввел после своей же провокации в Керченском проливе. В то же время американский посланник умаслил Порошенко, заявив, что Штаты поддерживают стремление Незалежной к укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию.
На встрече также шла речь о введении миротворцев ООН в Донбасс, правда, никаких конкретных заявлений на эту тему ни Порошенко, ни Волкер не сделали. Напомним, что Киев желает разместить миротворцев на границе с Россией и в самом Донбассе, а в Москве настаивают, чтобы голубые каски встали на линии разграничения сторон.
Какая-такая война? https://t.co/Mv0EbKOZ3j #Политика #Порошенко— теодор кіт (@dorkokt) 19 декабря 2018 г.
Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер прибыл в Киев для встреч с руководством страны и пробудет в столице два дня, сообщает ТАСС. Он уже пообщался с президентом Украины и спикером Верховной рады.
28 ноября Петр Порошенко ввел военное положение в приграничных с Россией областях Украины сроком на один месяц. Первоначально президент хотел закрепить этот режим на два месяца, и тогда президентские выборы, намеченные на 31 марта, пришлось бы отменить. Верховная рада не пошла на поводу у Порошенко и отказала ему в этой инициативе.
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