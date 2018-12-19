США поставили на место трясущегося Порошенко

Петр Порошенко получил нагоняй от своих заокеанских кураторов. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рекомендовал президенту перестать бряцать оружием.

Украинские власти ждали приезда Волкера с нетерпением и встречали с распростертыми объятиями. Но радость встречи была смазана достаточно жестким заявлением американского дипломата: он неожиданно напомнил Петру Порошенко о демократических принципах.

Волкер призвал президента Украины отказаться от военного положения, которое тот ввел после своей же провокации в Керченском проливе. В то же время американский посланник умаслил Порошенко, заявив, что Штаты поддерживают стремление Незалежной к укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию.

На встрече также шла речь о введении миротворцев ООН в Донбасс, правда, никаких конкретных заявлений на эту тему ни Порошенко, ни Волкер не сделали. Напомним, что Киев желает разместить миротворцев на границе с Россией и в самом Донбассе, а в Москве настаивают, чтобы голубые каски встали на линии разграничения сторон.

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер прибыл в Киев для встреч с руководством страны и пробудет в столице два дня, сообщает ТАСС. Он уже пообщался с президентом Украины и спикером Верховной рады.

28 ноября Петр Порошенко ввел военное положение в приграничных с Россией областях Украины сроком на один месяц. Первоначально президент хотел закрепить этот режим на два месяца, и тогда президентские выборы, намеченные на 31 марта, пришлось бы отменить. Верховная рада не пошла на поводу у Порошенко и отказала ему в этой инициативе.