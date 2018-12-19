Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
По словам Порошенко, за весь срок президентства у него было шесть полноценных выходных. Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями Тернопольского национального педагогического университета.
Президент Украины признался, что каждый день он уделяет 15 минут на зарядку. Этого недостаточно, пожаловался Порошенко, заявив, что у него нет времени поддерживать себя в хорошей физической форме.
Но лидер Незалежной не унывает. К лучшему ситуация изменится после окончания войны, полагает он. Тогда у него появится возможность заняться спортом и похудеть. "Я очень надеюсь, что наступит мир. Наступит на наших условиях, и мы запустим реформы, и у президента будет больше времени", — заявил Порошенко.
Порошенко с утра "похоронили" в википедии. Написал знакомому вна Украину - там все в шоке. Неужто опять диверсия "клятых москалей"?) pic.twitter.com/2cdCHhtMSd— Константин Симонов (@ich_Mitra) 14 декабря 2018 г.
А войну президент Украины заканчивать не собирается. Наоборот, с ее помощью он намерен как можно дольше находиться у власти. Введенное после провокации в Керченском проливе военное положение истекает в конце декабря. Эксперты не исключают повторения подобных акций, что позволит Порошенко продлить военное положение и отменить выборы главы государства, намеченные на март следующего года.
Лидер Незалежной специально создает кризисные ситуации, чтобы перекладывать вину на Москву, заявил президент России Владимир Путин. Ранее он указал на нежелание Киева заканчивать войну в Донбассе и выполнять минские договоренности.
По мнению Путина, нынешние власти Украины к урегулированию ситуации не способны. А раз так, то с Киевом вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов, уверен президент.
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