Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на отсутствие свободного времени. Целыми днями лидер Незалежной занят отражением мифической российской агрессии. В столь плотном графике нет времени даже поддерживать себя в нормальной физической форме, поплакался Порошенко.



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