Россия раскрыла циничную подножку Запада в угоду "марионетке" Порошенко

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Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался по поводу возможных санкций в отношении нашей страны. Он выразил надежду на то, что Евросоюз не будет принимать новый пакет из-за инцидента в Керченском проливе. 
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Депутат считает, что призывы спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера к введению новых антироссийских санкций и обещания поставок оружия Украине снова показывают, кто на самом деле "хозяин" в Киеве. Слуцкий отметил, что Вашингтон заинтересован не в урегулировании конфликта на Украине, а в сохранении киевского "марионеточного режима" во главе с президентом Петром Порошенко.

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Он обратил внимание на то, что в Европе до сих пор по данному вопросу нет единого мнения. "Надеюсь, что Брюссель останется на здравых позициях. В конце концов, от организованной США ампутации Украины от России и последующего санкционного диктата страдает также и Европа", – цитирует депутата РИА ФАН. Народный избранник подчеркнул, что в поведении США сразу видно, "чьи уши торчат из ноябрьской провокации на море".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Европу ввести новые санкции против России. Кроме того, Соединенные Штаты собираются усилить военное присутствие в водах Черного моря.

Напомним, в конце ноября три военных корабля Украины нарушили границу России в Керченском проливе. Требования наших пограничников о немедленной остановке они проигнорировали. В результате бронекатеры были задержаны, а моряки арестованы.

Автор: Валерия Нарская18 декабря 2018, 14:59
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