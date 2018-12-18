Россия раскрыла циничную подножку Запада в угоду "марионетке" Порошенко
Депутат считает, что призывы спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера к введению новых антироссийских санкций и обещания поставок оружия Украине снова показывают, кто на самом деле "хозяин" в Киеве. Слуцкий отметил, что Вашингтон заинтересован не в урегулировании конфликта на Украине, а в сохранении киевского "марионеточного режима" во главе с президентом Петром Порошенко.
Он обратил внимание на то, что в Европе до сих пор по данному вопросу нет единого мнения. "Надеюсь, что Брюссель останется на здравых позициях. В конце концов, от организованной США ампутации Украины от России и последующего санкционного диктата страдает также и Европа", – цитирует депутата РИА ФАН. Народный избранник подчеркнул, что в поведении США сразу видно, "чьи уши торчат из ноябрьской провокации на море".
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Европу ввести новые санкции против России. Кроме того, Соединенные Штаты собираются усилить военное присутствие в водах Черного моря.
4 декабря 2018 г.
Напомним, в конце ноября три военных корабля Украины нарушили границу России в Керченском проливе. Требования наших пограничников о немедленной остановке они проигнорировали. В результате бронекатеры были задержаны, а моряки арестованы.
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