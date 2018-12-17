"Мало не покажется": Лавров поставил на место хамоватого Порошенко
Сергей Лавров ответил на вопрос, как Россия отреагирует на новую провокацию у границ, которая может произойти в третьей декаде декабря. По словам министра, Петр Порошенко "получит ответ – мало не покажется".
"По нашим данным, на границе с Крымом провокация обсуждается с западными кураторами. По нашим сведениям, ему советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было вопить, что русские наступают на Украину. Провокация гаденькая, мелочная", – сказал Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Не исключено, что очередная провокация на границе с Россией приведет к продлению военного режима на территории Украины. Порошенко может использовать этот ход для укрепления своего положения перед выборами в стране.
Лавров отметил, что выступление украинского лидера на объединительном соборе, в ходе которого было принято решение о создании автокефальной церкви, "перешло все границы". Высказывания Порошенко о России – "хамство настоящее".
Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершили опасное маневрирование и не подчинились требованиям российских властей.
Суда были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. После инцидента президент Украины ввел режим военного положения в ряде регионов страны.
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