Напугал ежа: Хвастун Порошенко снова сел в лужу

Петр Порошенко снова опростоволосился, написав у себя в Twitter очередную глупость. Президенту Украины привиделось, что Россия его до смерти боится.

Лучше бы президент Украины не заводил себе Twitter и не смешил бы весь мир. На этот раз Петр Порошенко раскрыл секрет ночных страхов России и лично президента Путина. По версии не раз замеченного в пьянстве лидера Незалежной, Россия боится трех вещей: во-первых, украинского единства и солидарности; во-вторых, Россия ненавидит международное присутствие в Донбассе, Крыму и Азовском море. Наконец, перейдя на личности, Порошенко написал, что Путин ненавидит европейский успех Украины.

Последняя фраза запросто может стать мемом. Еще бы, про европейский успех Украины трубят все без остановки. Вот лишь несколько составляющих этого успеха: бегство двух миллионов украинцев в Россию на заработки; разворовывание страны группой олигархов во главе с президентом; полный развал промышленности; война с собственным народом; практически нулевые продажи украинских товаров в Европу и покупка российского газа втридорога из Европы…

Это список можно продолжать и продолжать, вот только европейского успеха от этого на Украине не прибавится. Да и откуда ему взяться, если страна решила сделать своими кумирами националистов и фашистов. Случись такое в Европе, любого политика давно бы посадили в тюрьму за пропаганду идей Адольфа Гитлера. Но Порошенко в Старом Свете терпят и иногда даже делают вид, что поддерживают. Видимо, это и есть тот самый европейский успех Украины.

Пассаж про международное присутствие в Крыму, Донбассе и Азовском море, очевидно, касается международных наблюдателей, которых Киев мечтает заполучить на этих территориях. Про Донбасс российский президент уже говорил – мы не против ввода туда миротворческих сил, но только на линию разграничения воюющих сторон.

Азовское море Украина, благодаря своим провокациям, может в будущем вообще потерять, если продолжит посылать вооруженные катера с расчехленными орудиями в российские территориальные воды.





Что касается Крыма, то российский полуостров регулярно посещают делегации политиков, бизнесменов и общественных деятелей из разных стран мира. Президентские выборы 2018 года проходили в Крыму с участием международных наблюдателей. До этого несколько больших делегаций из Франции и Италии побывали в республике, многие бизнесмены из этих стран выразили желание сотрудничать с местными властями и предпринимателями.

Наконец, Порошенко с гордостью заявил, что Россия боится украинского единства и солидарности. Но это уже, как говорится, ни в какие ворота не лезет! О каком единстве и солидарности может идти речь в стране, в которой пятый год идет гражданская война. В стране, в которой, кто не скачет, тот москаль. В стране, где представители одной политической силы заживо сжигают людей, не согласных с ними.





Еще на Украине запрещают говорить на русском языке, смотреть российские фильмы и телеканалы, читать российские книги. Люди, родившиеся в Киеве и живущие сейчас в России, не могут приехать в гости к своим родным и близким. Это все, по мнению Порошенко, и есть солидарность и единство.

Скорее, это похоже на позор и унижение, до которых довел страну автор хвалебных панегириков в адрес Украины. Господину Порошенко следовало бы закрыть свой Twitter или перестать заниматься дипломатией в соцсетях, перенимая опыт Дональда Трампа. Тем более, что до американского президента украинскому как до Парижа раком.