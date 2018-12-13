Напугал ежа: Хвастун Порошенко снова сел в лужу

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Четверг 13 декабря
Лента новостей
23:01
Затравившим Пугачеву украинцам дали отпор
21:54
Сценарий фильма о спасении моржа из Удмуртии признали лучшим
21:50
Королеву красоты затравили за обсуждение соперниц
21:47
Отказалась стареть: Брежнева снялась в нижнем белье
21:46
В Армении бросили за решетку российского военного
21:36
В Кирове таксист дал сдачу "билетами банка приколов"
21:32
В детской больнице в центре Перми треснула стена
21:29
Жителей Тюмени зовут следить за оленями
21:25
Космическое происхождение дыры в "Союзе" опровергли
21:19
Российский пловец поставил новый мировой рекорд
21:15
В Волгограде иномарка сбила трех подростков и скрылась
21:12
Похудевшая Жасмин восхитила экстремальным мини
21:10
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
21:08
Заботливые жители Ижевска ограбили соседей
20:53
Новую Анну Чапман ждет судьба Бута и Ярошенко
20:35
"Жизнь обнулилась": звезда "Битвы экстрасенсов" ужаснула страшным намеком
19:25
На заводе в Татарстане погиб рабочий
19:18
Житель Нижнего Тагила хранил труп убитой возлюбленной в диване
19:15
Известный ведущий сравнил Бузову с собирающим легион дьяволом
19:03
В Омске водитель маршрутки ударил пассажирку по голове
18:59
"Лена, фу": вопящая звезда шоу "Дом-2" вызвала оторопь
18:37
Мстительная Джоли решила напоследок обобрать Питта
18:31
Сторожа детского сада осудили за изнасилования
18:28
В Москва-Сити пройдет благотворительный показ Art&Fashion Show
17:53
Меган Маркл побила 22-летнюю жену Джастина Бибера
17:29
Роскошная Степаненко скрывает молодого партнера
17:03
"Строчит ему": жена рассказала об отношениях Мамаева с любовницей
17:02
Брежневу и Баскова нашли в неожиданном месте
16:54
В ДТП под Ростовом пострадали два водителя
16:45
Путин напомнил россиянам о смерти
16:35
В Пензе студент до полусмерти избил сокурсника
16:32
Не Бероев: с кем спит Алферова
16:28
Фадеев узнал о скором прибавлении в семье
16:18
Безбородова против Безуса: новая отвратительная драка в "Доме-2"
16:16
После жуткого ДТП под Пермью сгорели две машины
16:04
Доски из грузовика пробили лобовое стекло легковушки
15:56
Биатлонист Шипулин взорвался из-за скандала с допингом
15:55
"Мой ребенок стал биоматериалом": Тутта Ларсен откровенно о смерти дочери
15:50
В Удмуртии извращенца-рецидивиста бросили за решетку на 14 лет
15:37
Иди спать: Кокорин в Новый год останется без праздника
15:16
Подробности решения суда по спору шоу "Уральские пельмени" и Нетиевского
15:10
"ЕР" помогла получить землю многодетным семьям
15:08
Дума упростит получение налоговых льгот
14:55
Встреча Шепелева с юной Вангой закончилась безумной вакханалией
14:50
Поток Геминиды: на россиян обрушился метеоритный дождь
14:35
Звезда "Дома-2" срочно госпитализирована
14:33
"Не травите мою жену": Топалов защитил пропавшую Тодоренко
14:28
Лукашенко заявил о российской атаке на Белоруссию
14:25
Джиган подарит машину случайному человеку
14:12
"НАШЕ Радио" дарит шикарный подарок слушателям
14:03
Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"
14:03
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой
13:57
В Башкирии на трассе столкнулись два ВАЗа
13:49
В Сколково прошел научный фестиваль для всей семьи
13:40
Под Москвой мужчина до смерти забил молодую жену
13:34
Дети в истерике от похабных снимков Цымбалюк-Романовской
13:30
На Урале мужчина зарезал соседа по гаражу из-за кучки снега
13:26
Глушаков нашел хитрый способ обмануть жену
13:22
У певицы Пелагеи нашелся сын
13:20
Скандал с использованием скотча в больнице обернулся серьезными последствиями
13:04
В Петербурге двухлетний ребенок выпил кипяток и попал в больницу
12:50
Королеву красоты отдали под суд за соблазнение школьника
12:48
Губерниев раскрыл подробности подлого нападения на биатлонистов
12:43
"Психиатрическая больница": звезда "Дома-2" об участниках проекта
12:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 декабря 2018 года
12:27
"А как же Лида?": Алибасов завещал шикарную жилплощадь юному красавцу
12:26
В ТЦ "Мега Белая Дача" вспыхнул пожар
12:24
Неожиданная развязка: "Русфонд" сам себе заплатит многомиллионный долг Фриске
12:19
Курникова и Иглесиас остались без дома
12:10
В московском Театре сатиры нашли труп
12:05
Седокова дала смачную пощечину бывшему мужу
11:33
Названы мечты россиян перед Новым годом
11:31
Новый допинг-скандал: российских биатлонистов отправляют в тюрьму из-за Родченкова
11:16
Садальский грязно оскорбил Сафронова
11:16
Россияне шокированы открытием о смертельной опасности уборки
11:02
Обтянутой Михалковой досталось за провокацию
10:45
Меган Маркл исчезла мистическим образом
10:37
Трампа подняли на смех во время важного события
10:34
Что на самом деле разрушило брак престарелого Краско
10:13
Есть погибшие: скоростной поезд столкнулся с локомотивом и сошел с рельсов
10:12
Трусливый Порошенко поджал хвост после нападок на Путина
09:57
Бездельница Кейт Миддлтон разочаровала требовательную Елизавету II
09:50
Олимпийская чемпионка нелепо оправдалась за грязное оскорбление российских детей
09:47
Абу-Даби дарит путешествие в Эмираты семьям с детьми
09:45
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:38
Ушлая жена прибрала к рукам "Ленинград" Шнурова
09:35
Новые данные о госпитализированной Туктамышевой
09:08
Известная певица показала огромную грудь
09:03
Снова провал: Бузова подарила бракованный автомобиль
08:47
Максакова заявила о провокации после откровений с Кудрявцевой
08:23
Утопит Донбасс в крови: раскрыты жуткие планы отчаявшегося Порошенко
06:00
В беременность Лопыревой не поверили
23:56
Украинцы взъелись на полуголую Пугачеву
23:02
Каббалисты сделали предсказание на 2019 год
22:01
Генерал проговорился о подготовке убийства Путина
21:58
Врачи приговорили звезду Comedy Woman
21:47
Свалившаяся Туктамышева высказалась об опасной болезни
21:17
Беременную Меган Маркл затравили за странное поведение
21:09
Многодетный Павел Погребняк вновь женится
21:06
При взрыве в Ингушетии погиб человек
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети в истерике от похабных снимков Цымбалюк-Романовской
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Генерал проговорился о подготовке убийства Путина
Просевший Крымский мост решено снести
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
Политика

Напугал ежа: Хвастун Порошенко снова сел в лужу

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко снова опростоволосился, написав у себя в Twitter очередную глупость. Президенту Украины привиделось, что Россия его до смерти боится.
прочитано 1451 раз

Лучше бы президент Украины не заводил себе Twitter и не смешил бы весь мир. На этот раз Петр Порошенко раскрыл секрет ночных страхов России и лично президента Путина. По версии не раз замеченного в пьянстве лидера Незалежной, Россия боится трех вещей: во-первых, украинского единства и солидарности; во-вторых, Россия ненавидит международное присутствие в Донбассе, Крыму и Азовском море. Наконец, перейдя на личности, Порошенко написал, что Путин ненавидит европейский успех Украины.

ПО ТЕМЕ

Разведка Порошенко заговорила о похищении дочери Путина

Генерал проговорился о подготовке убийства Путина

Пьющего Порошенко списали со счетов

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Последняя фраза запросто может стать мемом. Еще бы, про европейский успех Украины трубят все без остановки. Вот лишь несколько составляющих этого успеха: бегство двух миллионов украинцев в Россию на заработки; разворовывание страны группой олигархов во главе с президентом; полный развал промышленности; война с собственным народом; практически нулевые продажи украинских товаров в Европу и покупка российского газа втридорога из Европы…

Это список можно продолжать и продолжать, вот только европейского успеха от этого на Украине не прибавится. Да и откуда ему взяться, если страна решила сделать своими кумирами националистов и фашистов. Случись такое в Европе, любого политика давно бы посадили в тюрьму за пропаганду идей Адольфа Гитлера. Но Порошенко в Старом Свете терпят и иногда даже делают вид, что поддерживают. Видимо, это и есть тот самый европейский успех Украины.  

Пассаж про международное присутствие в Крыму, Донбассе и Азовском море, очевидно, касается международных наблюдателей, которых Киев мечтает заполучить на этих территориях. Про Донбасс российский президент уже говорил – мы не против ввода туда миротворческих сил, но только на линию разграничения воюющих сторон.

Азовское море Украина, благодаря своим провокациям, может в будущем вообще потерять, если продолжит посылать вооруженные катера с расчехленными орудиями в российские территориальные воды.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Что касается Крыма, то российский полуостров регулярно посещают делегации политиков, бизнесменов и общественных деятелей из разных стран мира. Президентские выборы 2018 года проходили в Крыму с участием международных наблюдателей. До этого несколько больших делегаций из Франции и Италии побывали в республике, многие бизнесмены из этих стран выразили желание сотрудничать с местными властями и предпринимателями.

Наконец, Порошенко с гордостью заявил, что Россия боится украинского единства и солидарности. Но это уже, как говорится, ни в какие ворота не лезет! О каком единстве и солидарности может идти речь в стране, в которой пятый год идет гражданская война. В стране, в которой, кто не скачет, тот москаль. В стране, где представители одной политической силы заживо сжигают людей, не согласных с ними.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Еще на Украине запрещают говорить на русском языке, смотреть российские фильмы и телеканалы, читать российские книги. Люди, родившиеся в Киеве и живущие сейчас в России, не могут приехать в гости к своим родным и близким. Это все, по мнению Порошенко, и есть солидарность и единство.

Скорее, это похоже на позор и унижение, до которых довел страну автор хвалебных панегириков в адрес Украины. Господину Порошенко следовало бы закрыть свой Twitter или перестать заниматься дипломатией в соцсетях, перенимая опыт Дональда Трампа. Тем более, что до американского президента украинскому как до Парижа раком.

Автор: Александр Комаров13 декабря 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Наглого Соловьева обвинили в оккупации Украины
Пьющего Порошенко списали со счетов
Сколько законов приняла Госдума за 25 лет
Европейцев послали валить лес в Сибирь после атаки на Россию

Шоу-бизнес

Оголившего Цымбалюк-Романовскую Малахова высылают на "Дом-2"
Затравившим Пугачеву украинцам дали отпор
Отказалась стареть: Брежнева снялась в нижнем белье
Похудевшая Жасмин восхитила экстремальным мини

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

"Мой ребенок стал биоматериалом": Тутта Ларсен откровенно о смерти дочери

Знаменитость откровенно поведала о непростом периоде своей жизни
Шоу-бизнес

"НАШЕ Радио" дарит шикарный подарок слушателям

Марафон продлится в прямом эфире весь день
Шоу-бизнес

Роскошная Степаненко скрывает молодого партнера

Артистка буквально преобразилась
Шоу-бизнес

Похудевшая Жасмин восхитила экстремальным мини

Знаменитость посетила вечеринку Муз-ТВ

Гороскоп

В беременность Лопыревой не поверили
Каббалисты сделали предсказание на 2019 год
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина

Фоторепортажи

Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

Биатлонист Шипулин взорвался из-за скандала с допингом
Иди спать: Кокорин в Новый год останется без праздника
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой
Глушаков нашел хитрый способ обмануть жену

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru