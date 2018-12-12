Разведка Порошенко заговорила о похищении дочери Путина

В своей ненависти к России руководство Незалежной переходит все границы. Генерал-лейтенант Службы безопасности Украины (СБУ), бывший депутат Верховной рады Григорий Омельченко сравнил Владимира Путина с Иосифом Сталиным и заявил, что российский лидер не пойдет на обмен украинцев, даже если в плену окажутся его дети.



Офицер вспомнил о сыне "вождя народов" Якове, который попал в плен в 1941 году. "Немецкая сторона предлагала его обменять. Сталин категорически отказался", – сказал Омельченко в эфире телеканала "Прямой".

По словам генерал-лейтенанта, президент России Владимир Путин поступил бы так же. "Если сегодня, зная психологический, психический портрет Путина, возьмут в плен или похитят одну из дочек, он не пойдет на обмен", – заверил сотрудник СБУ. Свои заявления он подкрепил словами о якобы личном знакомстве с главой российского государства.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничной охраной ФСБ. Суд в Керчи арестовал моряков Незалежной на два месяца. Новый год им предстоит провести в заключении.





Президент Украины Петр Порошенко в ответ ввел в юго-восточных регионах страны военное положение и призвал Запад жестко ответить на действия России. Лидер Незалежной заявил, что ждет от Европы и США новых санкций против России и усиления контингента НАТО в Черноморско-Азовском регионе.

Говоря об увеличении присутствия Североатлантического альянса, Порошенко намекает на эскалацию конфликта в регионе, что может привести к полномасштабной войне. Судя по всему, этого он и добивается: получится продлить военное положение на неопределенный срок и сорвать президентские выборы, на которых украинский лидер, по данным социологов, с треском провалится.