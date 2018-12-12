Генерал проговорился о подготовке убийства Путина

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Среда 12 декабря
Лента новостей
21:58
Врачи приговорили звезду Comedy Woman
21:47
Свалившаяся Туктамышева высказалась об опасной болезни
21:17
Беременную Меган Маркл затравили за странное поведение
21:09
Многодетный Павел Погребняк вновь женится
21:06
При взрыве в Ингушетии погиб человек
20:54
В выходе космонавтов в открытый космос нашли минусы
20:48
"Горячая штучка": Сочная Седокова взбудоражила народ глубоким декольте
20:40
"Два года без секса": Боня на фоне ковра взвыла от досады
20:33
В квартире в Москве нашли три трупа
20:31
Под Волгоградом большегруз опрокинул в кювет десять легковушек
20:23
В Удмуртии молодой водитель протаранил автобус на остановке
19:52
Дочь Успенской вымазалась и оголилась напоказ
19:44
В Казани мужчина угрожал застрелить ребенка
19:26
На Урале женщина с топором устроила разборку на дороге (видео)
19:16
В Тюмени при аварии пострадал пятилетний ребенок
19:08
Под Москвой нашли труп избитого младенца
18:48
Не газ: названа причина взрыва в жилом доме в Омске
18:31
В ДТП под Нижним Новгородом пострадал ребенок
18:27
У участника "Дома-2" нашли тайного сына
18:21
Пыль начала эволюционировать и убивать
18:21
В Таганроге после вечеринки у незнакомцев пропала студентка
18:10
На видео нашли гигантский НЛО
17:55
Как негативное мышление влияет на судьбу
17:44
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
17:28
В Уфе Mercedes сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе
17:26
Ходорковский на реверсе Чубайса
17:14
Влетевший в дерево водитель сломал себе челюсть
17:11
Арестованному Кокорину грозит инвалидность
17:11
Госдума повышает штрафы за задержку авиарейсов
17:05
В убийстве москвича в Калининграде заподозрили владельца местного кафе
16:52
Под Петербургом осудили задержавшего педофила мужчину
16:39
Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола
16:28
Выдававшему себя за инопланетянина дальнобойщику грозит 380 лет тюрьмы
16:18
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
16:15
Звезда "Дома-2" бросила ребенка
16:07
Адвокат Кержакова заявил о психическом расстройстве у Тюльпановой
15:29
Стало известно о беременности обманутой и избитой жены Глушакова
15:24
Россиян довели до слез трогательным видео с Табаковым
15:24
"Содержанки": Эрнст в возбуждении от эротических фантазий Богомолова
15:21
"ЕР" дала наказ депутатам не повышать зарплату чиновникам
15:20
На Глюк'oZу набросились из-за новогоднего праздника
14:53
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
14:46
"Опухоль измучила": Корчевников рассказал о страшной болезни
14:45
Зловещее предсказание провидицы Ванги поразило Шепелева
14:44
Володин: Обманутых дольщиков больше не будет
14:27
50-летняя Кабо шокировала Кудрявцеву заявлением о случайной беременности
14:07
Рудковская показала зверское убийство
13:58
Путин дал поручение проверить рэперов-матерщинников
13:54
"Я рожу тебе!": задыхающаяся звезда "Дома-2" огорошила заявлением
13:39
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
13:32
"Я папа с 14 лет": Дима Билан рассказал об отцовстве
13:31
Загитову спустили с небес на землю после дикого казуса
13:23
Школу в Башкирии эвакуировали из-за ЧП с перцовым баллончиком
13:11
Участницы группы Serebro пошли по стопам Кокорина и Мамаева
12:48
Первый канал показал детский конкурс со стриптизом
12:36
Итоги Foodshow 2018: события, новинки и звезды фестиваля
12:19
Виктория Лопырева перестала скрывать беременность
12:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 декабря 2018 года
12:11
Зрители разоблачили подлую подмену на телеканале "Россия"
11:56
Лещенко появился на публике в сопровождении двух врачей
11:55
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
11:43
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
11:28
Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян
11:21
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
11:02
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
11:01
На юге Москвы сгорела квартира
10:42
Известная модель шокировала "голым" нарядом на красной дорожке
10:39
Ветеринары назвали оливье смертельно опасным
10:30
Не охранник: Волочкова рассекретила обнимавшего ее мужчину
10:30
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе оленя
10:04
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
09:55
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
09:48
Странному поведению Маркл на публике нашли объяснение
09:38
"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде
09:18
Брилев после скандала с гражданством побил Соловьева
09:10
В 2019-м резко изменится порядок выплаты пенсий
08:47
Нахамивший Путину Лукашенко спутался с Меркель
08:38
После развода со Степаненко Петросяна лишили самого дорогого
08:29
Порошенко объявил Путину о войне
08:23
В России отразили безумную атаку террористов на Крымский мост
06:00
На ушедшей в забвение Валерии поставили крест
00:06
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
22:55
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
22:05
Просевший Крымский мост решено снести
22:03
Тюрьма и депортация: Мария Бутина признала вину
21:49
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
21:45
Рудковская подарит Плющенко дочь
21:37
В России предложили поставить памятник жертвам Гражданской войны
21:29
Путин вспомнил слова Солженицына о Боге (видео)
21:20
КамАЗ на буксире протаранил легковушку
21:10
Угрожающего убить жену Глушакова оправдали
21:09
Мэра карельского города сбила машина (видео)
21:04
Таисия Повалий потерялась в Москве
20:49
Турчак потребовал от властей Екатеринбурга быть скромнее
20:48
Известная модель разбилась в ДТП под Москвой
20:28
Дакота довела до слез историей про отца-алкоголика
20:22
Правозащитницу Алексееву похоронят в Вашингтоне
20:16
Двое россиян рассмотрят из космоса дыры в "Союзе"
20:07
Безумец застрелил четырех человек в соборе
20:04
В Египте запретили продавать желтые жилеты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
Просевший Крымский мост решено снести
Порошенко объявил Путину о войне
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
Политика

Генерал проговорился о подготовке убийства Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Похоже, что украинские политики и общественные деятели перешли красную черту в отношениях с Россией. Заявлений, подобных тому, что выдал сегодня свихнувшийся на древних украх генерал, мир еще не слышал.
прочитано 2325 раз

Бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко смело заявил, что готов при личной встрече ликвидировать президента России. Скандальное заявление прозвучало не за столом в киевской корчме, в кругу его друзей-однополчан, а в эфире подконтрольного администрации президента Порошенко телеканала “Прямой”.

ПО ТЕМЕ

Разведка Порошенко заговорила о похищении дочери Путина

В убийстве Трампа обвинят Россию

Убийство Захарченко назвали инсценировкой

Военный сказал следующее: "Как офицер спецназа, имея соответствующую подготовку, если бы мы вот так вот встретились, я пошел бы на его ликвидацию. И в нормах международного права национального законодательства – это было бы равносильно уничтожению Усама бен Ладена”.

Не исключено, что оценку этой безумной угрозе вскоре дадут правоохранительные органы России. Если генерал вдруг окажется сумасшедшим с белым билетом в кармане – это еще полбеды. Но если бывший спецназовец всерьез подумывает над убийством главы соседнего государства, то российские силовики должны, наверное, принять соответствующие меры.

Следователям стоит услышать и еще одну скрытую угрозу, прозвучавшую из уст генерала. Он заговорил о похищении детей Владимира Путина. Омельченко сравнил президента России с Иосифом Сталиным и заявил, что они не пойдет на обмен украинцев, даже если в плену окажутся его дети. 

Григорий Омельченко. Кадр youtube.com

Можно предположить, что случилось бы с каким-нибудь, к примеру, мексиканским генералом, посмей он публично угрожать убийством или покушением Дональду Трампу и его семье. Весь мир прекрасно знает, какими методами действуют США при угрозе их национальной безопасности.

Что касается бывшего эсбэушника Омельченко, то он, скорее, не очень дружен с головой. В Сети нашлись несколько его заявлений, позволяющих усомниться в том, что генерал пребывает в здравом уме и твердой памяти. Да и со знанием истории у него как-то не очень.

К примеру, Омельченко как-то объявил, что предки украинцев в течение семи тысячелетий вели летоисчисление от сотворения мира, пока оно не было отменено Петром Первым в 1721 году. Сейчас, по версии генерала, на Украине идет 21138 год (это не опечатка!) и называется он годом пчелы. Военный также уверен, что украинцы были прародителями трех славянских народов: русов, чехов и хорватов.

Территорию современной Украины он назвал колыбелью белой расы нынешней цивилизации. Еще украинцы изобрели колесо и первыми начали выращивать пшеницу, а слов "сало" ни что иное, как наследство кельтов. Вот сколько всего наговорил бывший спецназовец.

Фото: commons.wikimedia.org

Если вспомнить его более старые заявления, то вот что Омельченко говорил о событиях 1991 года в СССР, а именно о провале проекта ГКЧП. По информации генерала, после августовского путча всего за два месяца при тайных обстоятельствах были ликвидированы 1746 ответственных лиц центрального аппарата ЦК КПСС, КГБ и центрального банка СССР.

Ну и вишенкой на торте безумных бредней Омельченко, не подтвержденных историческими документами или хотя бы показаниями свидетелей, вполне может стать его заявление о причинах катастрофы самолета президента  Польши Качиньского в Смоленске.

По утверждению горе-генерала, польский Ту-154 уничтожили российские спецслужбы. Якобы это была многоступенчатая операция, во время которой военные применили  высокочастотную электромагнитную пушку, чтобы вырубить электронную начинку лайнера. Затем был совершен выстрел из гранатомета заряженным термобарическим зарядом.

В этом ряду не хватает заявлений об инопланетянах, планете Нибиру, влиянии черных дыр на политику и числе дьявола на штрих-кодах. Возможно, генерал Омельченко еще выступит на телевидении и объявит себя мессией, но российским спецслужбам все-таки стоит взять на заметку его угрозы в адрес президента Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

12 декабря 2018, 22:01

комментарии

Политика

Обезумевший Трамп готовит нападение на Калининград
Спор "хромых уток": Меркель выдвинула ультиматум Мэй
Место для дискуссий: как изменилась Госдума за 25 лет
Объявили о начале третьей мировой войны

Шоу-бизнес

Беременную Меган Маркл затравили за странное поведение
Многодетный Павел Погребняк вновь женится
Звезда "Голоса" изменила Дюжеву с женатым Панайотовым
"Горячая штучка": Сочная Седокова взбудоражила народ глубоким декольте

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Политика

Обезумевший Трамп готовит нападение на Калининград

США могут пойти на крайние меры
Lifestyle

Лучшие новогодние представления для детей и взрослых

"Дни.ру" собрали подборку самых ярких спектаклей сезона

Шоу-бизнес

Дочь Успенской вымазалась и оголилась напоказ

Девушка приняла участие в откровенной фотосессии
Шоу-бизнес

"Горячая штучка": Сочная Седокова взбудоражила народ глубоким декольте

Певица похвасталась фигурой в откровенном платье

Гороскоп

Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

Свалившаяся Туктамышева высказалась об опасной болезни
Арестованному Кокорину грозит инвалидность
Загитову спустили с небес на землю после дикого казуса
"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru