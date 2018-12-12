Генерал проговорился о подготовке убийства Путина

Похоже, что украинские политики и общественные деятели перешли красную черту в отношениях с Россией. Заявлений, подобных тому, что выдал сегодня свихнувшийся на древних украх генерал, мир еще не слышал.

Бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко смело заявил, что готов при личной встрече ликвидировать президента России. Скандальное заявление прозвучало не за столом в киевской корчме, в кругу его друзей-однополчан, а в эфире подконтрольного администрации президента Порошенко телеканала “Прямой”.

Военный сказал следующее: "Как офицер спецназа, имея соответствующую подготовку, если бы мы вот так вот встретились, я пошел бы на его ликвидацию. И в нормах международного права национального законодательства – это было бы равносильно уничтожению Усама бен Ладена”.

Не исключено, что оценку этой безумной угрозе вскоре дадут правоохранительные органы России. Если генерал вдруг окажется сумасшедшим с белым билетом в кармане – это еще полбеды. Но если бывший спецназовец всерьез подумывает над убийством главы соседнего государства, то российские силовики должны, наверное, принять соответствующие меры.

Следователям стоит услышать и еще одну скрытую угрозу, прозвучавшую из уст генерала. Он заговорил о похищении детей Владимира Путина. Омельченко сравнил президента России с Иосифом Сталиным и заявил, что они не пойдет на обмен украинцев, даже если в плену окажутся его дети.





Можно предположить, что случилось бы с каким-нибудь, к примеру, мексиканским генералом, посмей он публично угрожать убийством или покушением Дональду Трампу и его семье. Весь мир прекрасно знает, какими методами действуют США при угрозе их национальной безопасности.

Что касается бывшего эсбэушника Омельченко, то он, скорее, не очень дружен с головой. В Сети нашлись несколько его заявлений, позволяющих усомниться в том, что генерал пребывает в здравом уме и твердой памяти. Да и со знанием истории у него как-то не очень.

К примеру, Омельченко как-то объявил, что предки украинцев в течение семи тысячелетий вели летоисчисление от сотворения мира, пока оно не было отменено Петром Первым в 1721 году. Сейчас, по версии генерала, на Украине идет 21138 год (это не опечатка!) и называется он годом пчелы. Военный также уверен, что украинцы были прародителями трех славянских народов: русов, чехов и хорватов.

Территорию современной Украины он назвал колыбелью белой расы нынешней цивилизации. Еще украинцы изобрели колесо и первыми начали выращивать пшеницу, а слов "сало" ни что иное, как наследство кельтов. Вот сколько всего наговорил бывший спецназовец.





Если вспомнить его более старые заявления, то вот что Омельченко говорил о событиях 1991 года в СССР, а именно о провале проекта ГКЧП. По информации генерала, после августовского путча всего за два месяца при тайных обстоятельствах были ликвидированы 1746 ответственных лиц центрального аппарата ЦК КПСС, КГБ и центрального банка СССР.

Ну и вишенкой на торте безумных бредней Омельченко, не подтвержденных историческими документами или хотя бы показаниями свидетелей, вполне может стать его заявление о причинах катастрофы самолета президента Польши Качиньского в Смоленске.

По утверждению горе-генерала, польский Ту-154 уничтожили российские спецслужбы. Якобы это была многоступенчатая операция, во время которой военные применили высокочастотную электромагнитную пушку, чтобы вырубить электронную начинку лайнера. Затем был совершен выстрел из гранатомета заряженным термобарическим зарядом.

В этом ряду не хватает заявлений об инопланетянах, планете Нибиру, влиянии черных дыр на политику и числе дьявола на штрих-кодах. Возможно, генерал Омельченко еще выступит на телевидении и объявит себя мессией, но российским спецслужбам все-таки стоит взять на заметку его угрозы в адрес президента Владимира Путина.



