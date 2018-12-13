На пьющем Порошенко поставили крест
"Государственный бюджет точно будет принимать другая Верховная рада, и другой президент будет принимать решение по нему", – заявил сторонник "оранжевой принцессы" в эфире телеканала "Первый западный". Вместе с тем он полагает, что элитам на местах, по крайней мере депутатам, не стоит беспокоиться за свое будущее.
Очередные выборы президента Украины пройдут в марте следующего года. За несколько месяцев до голосования рейтинг Петра Порошенко колеблется в районе 10-12%. Лидера Незалежной опережает глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский и фронтмен рок-группы "Океан Ельзи" Станислав Вакарчук. Эксперты предсказывают нынешнему главе государства неминуемое поражение.
Отменить выборы и спасти положение может введение военного положения. В таком случае прекращается всякая политическая агитация, запрещаются любые выборы. Аналитики полагают, что недавняя провокация в Керченском проливе была нужна Порошенко для установления специального режима и переноса голосования на неопределенный срок.
Однако для этого было необходимо ввести военное положение до конца января. Это позволило бы сорвать сроки начала предвыборной гонки и тем самым перенести выборы. Порошенко продавливал вариант двухмесячного военного положения, но Верховная рада согласилась лишь на 30 дней. Главе государства не оставалось ничего другого, кроме как пойти на уступки.
#Захарова: По замыслу киевских стратегов, резкое обострение на Донбассе нужно П.Порошенко, чтобы попытаться удержать свои рейтинги накануне выборов. Резкое обострение на Донбассе также даст ему повод для продления военного положения и отмены президентских выборов. pic.twitter.com/yDmMDIrZgC— МИД России ���� (@MID_RF) 13 декабря 2018 г.
Тем не менее соратники Юлии Тимошенко полагают, что даже 30-дневный спецрежим серьезно укрепит позиции Порошенко. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Сенченко считает, что лидер Незалежной нацелился чуть ли не на пожизненное пребывание на высшем посту.
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