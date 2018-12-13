На пьющем Порошенко поставили крест

Украинские элиты уже не воспринимают всерьез президента Петра Порошенко и не учитывают его в будущих раскладах. По словам члена партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, политика из Львовской области Ярослава Качмарика, принимать участие в разработке следующего госбюджета Незалежной будет уже другой глава государства.



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