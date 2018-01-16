Путин утер нос президенту Латвии

Владимир Путин оказался самым популярным политиком в Латвии. К такому выводу пришли исследователи из аналитической службы.

Новогоднее видеообращение президента России, транслировавшееся по двум местным телеканалам, посмотрели в общей сложности 280 тысяч латвийцев. При этом обращение президента Латвии Раймондса Вейониса к своему народу по телеканалу ПБК посмотрели всего 196,2 тысячи зрителей. Выступление премьер-министра оказалось на экранах 178,8 тысячи человек.

Другие результаты новогодней ночи на латвийском телевидении доказывают, что Путин действительно является самой популярной политической фигурой в стране: документальный фильм к 80-летию бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги заинтересовал 141,2 тысячи зрителей канала TV3. Новогоднее обращение мэра Риги Нила Ушакова в эфире ПБК посмотрели 129,8 тысячи человек, сообщает РИА ФАН.

Также отмечается, что в Латвии абсолютным лидером по объему аудитории в прошлом году стал матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными этой страны и Швеции. По данным издания, за трансляцией на телеканале TV3 следили 245,8 тысячи зрителей.

На втором месте оказалось исполнение национального гимна на ПБК. Замкнула тройку лидеров среди программ встреча баскетбольных команд Латвии и Словении в четвертьфинале чемпионата Европы.

Фигура Владимира Владимировича остается популярной и в России. Традиционную пресс-конференцию с лидером страны в декабре 2017 года посмотрели почти семь миллионов россиян старше 18 лет. Это абсолютный рекорд: во-первых, это в два раза больше, чем в прошлом году, во-вторых, хотя бы приблизиться к результатам российского лидера не удалось даже самым популярным телепроектам.

Согласно подсчетам аналитиков, 11,7% всех россиян посмотрели встречу Владимира Путина с представителями СМИ. Кроме того, в момент пресс-конференции больше половины всех включенных в стране телевизоров показывали именно прямую линию.