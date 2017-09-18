Путин уберег себя от слезливых истерик Порошенко

Президент России Владимир Путин не примет участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где планирует выступить украинский лидер Петр Порошенко. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в таком решении нет ничего особенного.

По словам представителя Кремля, глава государства "делает это не каждый раз". "Российская позиция в отношении ООН, лидирующая роль организации в мировых делах, руководящая роль хорошая известна. Президент Путин неоднократно подтверждал приверженность этой линии", – подчеркнул Песков.

В то же время украинский лидер Петр Порошенко намерен явиться на саммит Генассамблеи с очередной порцией безосновательных обвинений в адрес Москвы. Визит политика в Нью-Йорк анонсировала 18 сентября его представитель в Верховной раде Ирина Луценко.

По ее словам, Порошенко будет продвигать видение официального Киева на формат миротворческой операции в Донбассе. "Президент, выступая в Совете Безопасности, будет требовать расширенный мандат миротворцев ООН по поддержанию мира, который позволит "голубым каскам" использовать оружие в случае необходимости, а не только для самообороны", – уточнила Луценко.





Очередная сессия Генассамблеи ООН начала работу 12 сентября. Одной из главных тем обсуждения является миротворческая миссия в Донбассе, идею которой озвучил в начале сентября президент России Владимир Путин. Он предложил разместить "голубые каски" ООН вдоль линии соприкосновения украинских вооруженных сил и отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вместе с тем американская сторона настаивает, что миротворцы должны размещаться на границе России и Украины. Естественно, такую же позицию занимает Киев, который еще и выступает против присутствия российских представителей в составе миротворческого контингента в Донбассе.

