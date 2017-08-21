Зачем США втягивают Россию в скандал с визами

Запустив очередной виток дипломатической войны, американцы наносят сокрушительный удар по самим себе. Приостановка выдачи виз россиянам грозит сворачиванием совместных программ, в которых участвуют российские бизнесмены и общественные деятели.

Сегодняшнее решение Вашингтона о прекращении выдачи виз российским гражданам стало классическим продолжением дипломатической войны, инициатором которой изначально были США, считает политолог Сергей Марков.

В интервью Dni.Ru он напомнил, что начало этой войне положил еще предшественник Дональда Трампа. В самый разгар рождественских и новогодних праздников 2016 года Барак Обама выслал из страны несколько десятков российских дипломатов и членов их семей, а также запретил использование так называемых дач в пригородах Нью-Йорка и Вашингтона.

"Эта дипломатическая война во многом потеряла свой рациональный смысл, поскольку никаких внятных целей не достигается, а Россия оказалась втянута в нее против своей воли", – отметил эксперт.

"Приостановка выдачи виз является классическим примером, когда американцы делают хуже сами себе."

Марков пояснил, что несмотря на санкции, у США и России имеются различные правительственные программы обмена. Помимо этого, российские бизнесмены занимаются в США предпринимательской деятельностью и закрыв въезд таким гражданам Вашингтон фактически наносит удар по своим друзьям.

Если еще глубже вникать в суть развязанной дипломатической войны, то становится очевидным, что президент Дональд Трамп стал заложником внутриполитической борьбы в США. Сергей Марков считает, что в дальнейшем России стоит ожидать аналогичных иррациональных и агрессивных действий со стороны Вашингтона.

В свою очередь, политолог и журналист Борис Межуев полагает, что следующим ходом в эскалации российско-американских отношений станет разрыв дипломатических отношений.

"Едва ли Россия оставит эти меры без ответа. А это, естественно, ударит по американцам, которые находятся в нашей стране или собираются сюда приехать. Эскалация приобретает совершенно неумный характер, в ней есть все признаки войны, кроме самой войны. Следующий ход – это разрыв дипломатических отношений", – сказал Межуев в интервью изданию "Антимайдан".

Напомним, что США объявили о приостановке с 23 августа процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. "В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве", – говорится в сообщении американской дипмиссии.

Отмечается, что процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок. При этом лица, уже подавшие документы на оформление визы, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование.

В Кремле пока не прокомментировал это решение. Глава МИД Сергей Лавров высказался на этот счет очень коротко: "Я только что ознакомился с этим решением, видел только его изложение в сообщениях СМИ. Мы его еще дополнительно изучим. Могу сказать только одно – мы не будем срывать зло на американских гражданах", – заявил глава российской дипломатии.