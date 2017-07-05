Русофобия в Европе уходит в прошлое

Россия одержала дипломатическую победу в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, решение о создании специального комитета по борьбе с терроризмом, говорит о начале преодоления русофобских настроений в этой организации.

Русофобия, по словам главы российской делегации в ПА ОБСЕ Петра Толстого, превалировала в последнее время в европейских организациях. По предложению Москвы постоянный комитет Ассамблеи принял решение об учреждении спецкомитета по борьбе с терроризмом. К созданию этой структуры неоднократно призывал член российской делегации в ассамблее, депутат Госдумы Николай Ковалев. Он занимает пост спецпредставителя ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом.

Месяц назад, находясь с визитом в Белграде, спикер Госдумы России Вячеслав Володин также призвал создать такой комитет в ассамблее.



"Это было предложение России, которое мы высказывали на протяжении нескольких лет. Наконец, оно было услышано и поддержано единогласно всеми участниками заседания", – приводит ТАСС слова Толстого.

Вице-спикер Думы назвал решение постоянного комитета победой российской дипломатии. "Это признак того, что мы начинаем преодолевать русофобию, на протяжении нескольких лет набиравшую темп в европейских организациях, которая обрекала любое предложение России на провал", - констатировал депутат.





Толстой пояснил, что сейчас продолжаются консультации по поводу того, кто войдет в созданный комитет и выразил надежду на конструктивную работу вместе с коллегами из США и парламентариями европейских стран.

Во время первого дня работы ПА ОБСЕ были приняты к рассмотрению представленные Россией два проекта резолюций – "Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму" и "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий".

5 июня на заседании ассамблеи ее спикер Кристин Муттонен предложила создать спецкомитет по борьбе с терроризмом. По ее мнению, это позволит заняться практической деятельностью по противодействию террористическим организациям, а также стать платформой для выработки соответствующих политических решений. Инициатива была поддержана единогласно.