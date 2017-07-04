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Политика

Запад пристыдил Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский и другие акционеры остались должны Украине 6 миллиардов долларов, но отдавать их не собираются. В МВФ напомнили, что возврат этих долгов прописан в условиях Меморандума.
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Чтобы и далее беспрепятственно получать транши от Международного валютного фонда, Украина вынуждена была подписать Меморандум о сотрудничестве. В нем прописано несколько условий, связанных с группой Приват.

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Во-первых, в Меморандуме прописано требование национализировать Приватбанк, принадлежащий до этого Игорю Коломойскому.  Во-вторых, документ требует от Порошенко обеспечить возврат бывшими акционерами Приватбанка, в первую очередь самим Коломойским, долгов на общую сумму около шести миллиардов долларов. Однако бывший владелец Приватбанка львиную часть этого долга признавать отказывается и отдавать не собирается.

МВФ давно отработал схему, по которой попавшие в зависимость от фонда государства в итоге теряют какое-либо влияние на собственную экономику. Аналогично МВФ работает и с Украиной. По этой же схеме происходит давление на Порошенко. Именно поэтому конфликт между украинскими властями и группой Приват вновь перешел из хронической в острую стадию, считает политолог Алексей Якубин.

"Фонд потребовал национализировать банк, и сбивание долгов с бывших акционеров – один из пунктов Меморандума. Президент и рад бы закрыть глаза на эти шесть миллиардов, да Запад не даст", – пояснил политолог в интервью украинскому изданию "Вести".

По мнению эксперта, у Порошенко есть всего два варианта. Первый – договориться с Коломойским полюбовно и снизить сумму долга. Этого варианта придерживался назначенный НБУ временный руководитель Приватбанка Александр Шлапак, который в итоге подал в отставку. Второй вариант – ударить по бывшему владельцу Привата изо всех орудий: судиться и выбивать долги.

"По-хорошему уже не получится. Начинается борьба на уничтожение – под шумок у группы "Приват" попытаются отнять активы", – прокомментировал политолог Руслан Бортник.

К слову, Международный валютный фонд после решения 3 апреля о выделении Украине четвертого транша кредита в размере миллиарда долларов опубликовал новую редакцию Меморандума с Украиной о сотрудничестве. В документе содержится перечень условий, которые Киев должен выполнить для продолжения кредитования. 

Автор: Алексей Минин4 июля 2017, 08:50

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