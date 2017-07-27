Саакашвили объяснил трусливое бегство в США

Михаил Саакашвили находится в Нью-Йорке в гостях у своего дяди и двоюродных братьев, – заявила его пресс-секретарь Зои Рейнер. Сейчас бывший грузинский президент, бывший губернатор Одесской области изучает легальные возможности возвращения на Украину.

После лишения гражданства Украины Саакашвили направился в США. "Он приехал к дяде и кузинам, которые уже 40 лет живут в США. Он изучает законные способы вернуться в Украину", – отметила пресс-секретарь беглого одесского губернатора Зои Рейнер. К слову, дядя Михаила, Темур Аласания , уже сорок лет живущий в США – бывший советский дипломат, сообщает "Украинская правда".



Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишения Саакашвили гражданства. Спустя непродолжительное время информацию подтвердили и у украинского президента Порошенко. Кстати, грузинского гражданства Саакашвили лишился еще 4 декабря 2015 года. Во время своего посещения Грузии Порошенко сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

Ради Саакашвили украинцев даже призвали выйти на Майдан, сообщали ранее Dni.Ru. Повод – опротестовать решение украинского президента Петра Порошенко о лишении гражданства бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили. Более того, Порошенко пригрозили утопить в золотом унитазе.

"В очередной раз президентом была цинично попрана Конституция Украины. 27 июля в 13:30 собираемся на майдане Незалежности. Я очень надеюсь, что вы все найдете время прийти", – обратилась к подписчикам на своей странице в Facebook активист Евромайдана Елизавета Богуцкая. "Порошенко! ...Силу народа ты знаешь. Ты на ней въехал на золотой унитаз. Она же тебя и утопит в этом унитазе", – написала активистка.