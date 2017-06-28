Порошенко сделал признание о Путине

Президент Украины считает, что российский лидер Владимир Путин более непредсказуемый политик, чем Дональд Трамп. Также Порошенко рассказал о встрече с главой Белого дома.

По словам украинского президента, единственным человеком в мире, который знает, что Владимир Путин будет делать в ближайшие месяцы, является он сам. Также Порошенко утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера более непредсказуемым, чем Трамп.

"Да, в несравненной степени", – цитирует президента Украины газета Le Figaro. Вместе с тем он поделился впечатлениями от общения с президентом США в Вашингтоне.

"Моя встреча с Трампом прошла лучше, чем я ожидал", – заявил Порошенко. "Он показался мне очень открытым и смелым", – добавил он. Глава украинского государства отдельно подчеркнул, что увидел "решительный" настрой американского лидера во время их короткого свидания.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) 20 июня 2017 г.

Напомним, находящийся во Франции Петр Порошенко обвинил в проблемах, существующих на Украине, нашу страну. Он заявил, что во всем виновато советское прошлое и тогдашняя "система коррупции, глубоко укорененная в обществе и в умах каждого".

Также он подчеркнул, что тяжело реформировать страну, находящуюся в состоянии войны. Отметим, Украина занимает первое место в списке государств с наиболее коррумпированным бизнесом.

Как писали Dni.Ru, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа состоялась 20 июня в Вашингтоне. Украинский президент назвал диалог с американским коллегой и вице-президентом Майком Пенсом полноценным и детальным.