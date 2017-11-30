США готовят "бархатную революцию" в России

Запад пытается использовать молодежь для расшатывания политической системы России, стимулирует межэтнические и межрелигиозные протесты в стране. Риски госпереворота оценила комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

России нужны законы, которые не допустят вмешательства во внутренние дела страны, уверены авторы доклада. Они предлагают, в частности, запретить деятельность иностранных госпрограмм без согласования с властью, а также создать "Черную книгу", куда должны войти те, кто угрожал российскому суверенитету, начиная с 1991 года.

Внешняя политика Запада парадоксальна. США и Европа пропагандирует "на экспорт" так называемые "западные" или "цивилизационные" ценности – которые для жителей самих этих стран являются все более и более спорными. В то же время, все больше симпатий у них вызывает жесткий стиль Путина и выстроенная им система вертикали власти, отмечает политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По мнению эксперта, "цветная революция" в России была теоретически возможна на рубеже 2011−2012 годов, когда наметился некий либерально-националистический союз. Но дальше деклараций и приказавшего долго жить "Координационного совета оппозиции" дело не пошло.

Сейчас же, как говорится в докладе, иностранные государства уделяют особое внимание работе с молодежью. Им это нужно для формирования "среды лидеров, способных через 10−15 лет изменить конституционный строй, существенным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков", сказано в документе. С точки зрения Запада это вполне логичная политика: он занимается тем, чем Москва должна была заниматься на постсоветском пространстве, считает Бышок.

"Это формирование будущей элиты, которая была бы мало-мальски дружелюбна по отношению к этому Западу настроена. В Москве же считали, что достаточно наладить отношения с местными посткоммунистическими элитами, а потом все как-то само собой случится. То есть вкладывание Западом денег в перспективную молодежь той или иной страны – это необязательно революция в смысле "Евромайдана". Это в известной степени возможность в перспективе одной или полутора декад организовать революцию настолько бархатную, чтобы никто особо даже и не заметил, что она случилась", - цитирует эксперта "Свободная пресса". В результате, по словам политолога, на смену посткоммунистическим бюрократам, старавшимся соблюсти баланс между Москвой и другим центром силы, придут те, для кого этот баланс будет существенно смещен в западном направлении.

Спасти положение, по мнению эксперта, может "бархатная контрреволюция". Необходимо сконцентрироваться на воспитании собственной качественной элиты. Учитывая высокую степень самодостаточности России, если стране удастся в обозримой перспективе это сделать – можно считать, что задача-минимум выполнена.