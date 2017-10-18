Для чего Саакашвили устроил новый Майдан

Происходящее в центре Киева до боли напоминает события трехлетней давности – палаточный городок, флаги националистов, требования отставки президента… Не хватает только горящих покрышек, но вместо них есть скандалист, провокатор и человек без гражданства Михаил Саакашвили.

Новое лицо протеста в Незалежной почему-то не украинской национальности, но это уже не так важно. Ни для кого не секрет, что все политические процессы на Украине управляются извне. Вот и сейчас наблюдатели утверждают, что спектакль по свержению президента Петра Порошенко, в котором главная роль отведена Михаилу Саакашвили, режиссируется, а главное финансируется Джорджем Соросом.

"Михаил Саакашвили является "торпедой" в процессе, который сейчас запущен на Украине. Но, надо понимать, что в случае успеха новой революции никакую высокую государственную должность он не займет", – сказал в интервью Dni.Ru историк и публицист Армен Гаспарян.

Он напомнил, что майку лидера нового протеста уже примерила на себя Юлия Тимошенко, которая сделала знаковое заявление, суть которого свелась к следующему: "Все, ребята! Теперь у вас есть новый президент и это – я. Там существуют некие формальности, но мы их готовы уладить". И сразу после этого стало известно о том, что новый майдан уже оплачен на полтора месяца вперед, утверждает Гаспарян.

По его мнению, смена власти на Украине произойдет до Нового года: Саакашвили получит очередную должность, при этом ни за что отвечать не будет. Политолог подтвердил мнение экспертного сообщества, что одним из кураторов нынешних протестных акций на Украине выступает финансист Джордж Сорос. Гаспарян напомнил, что накануне тот внес в свой фонд "Открытое общество", признанный нежелательным в России, 18 миллиардов долларов. Часть этих денег, очевидно, пойдет на поддержку нового майдана.

Что касается главной задачи на Украине идеолога и финансиста многочисленных цветных революций, Гаспарян назвал его месть Трампу за победу на выборах 2016 года. Если ситуация в Незалежной, где часть политического истеблишмента является креатурой США, выйдет из под контроля, то можно будет с легкостью сказать: "Смотрите – до чего довел эту замечательную страну американский президент".

Стремительное появление Саакашвили на Украине, по мнению эксперта, было связано с решением глобальной задачи по втягиванию России в войну с Украиной путем обострения ситуации на юго-востоке страны. Гаспарян напомнил, что у экс-президента Грузии в багаже есть подобный опыт, имея ввиду события 2008 года в Южной Осетии. О том, что Саакашвили готовят именно к этому, свидетельствует формирование вокруг скандального политика круга из националистов, воевавших в Донбассе. Они настроены решительно и уже давно призывают власть решить проблему самопровозглашенных республик исключительно силовыми методами.

Накануне, 17 октября в центре Киева сторонники политического объединения Михаила Саакашвили "Рух новых сил" начали акцию протеста с требованиями отставки президента, проведения судебной реформы и принятия нового избирательного законодательства. Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко поддержала выдвинутые Саакашвили и его сторонниками требования.

К вечеру у здания Верховной рады появились палатки и произошли первые стычки митингующих с силовиками. На ночь дежурить в центре Киева остались около двухсот протестующих. А днем 18 октября сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку разогнать лагерь демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. В украинских СМИ происходящее в центре Киева уже окрестили "Михомайданом".