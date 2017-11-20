Госдума дает уникальный шанс талантливой молодежи

В Москве открыл свои двери первый Всероссийский молодежный форум Госдумы. За два дня молодые парламентарии и муниципальные депутаты, ученые и аспиранты, члены молодежных отделений политических партий и представители ведомств обсудят наиболее актуальные вопросы социально-экономического и политического развития страны. Три лучшие инициативы участников форума будут рассмотрены нижней палатой в качестве законопроектов.

Всероссийский молодежный парламентский форум – это первое мероприятие подобного рода, которое проводит Госдума. С приветственным словом к делегатам выступил спикер Вячеслав Володин.

По его словам, идея проведения мероприятия пришла во время парламентских слушаний по молодежной политике в мае этого года. "И вот сегодня такой форум начинает свою работу. Надеюсь, что мы найдем решения тех вопросов, которые волнуют и вас, и нас", – обратился он к присутствовавшей в зале молодежи.

Спикер подчеркнул, что наиболее эффективные решения можно принять совместными усилиями. "Мы создали 18 законотворческих площадок под эгидой наших профильных думских комитетов", – отметил Володин.

Перечень тем, на которые будут вестись дискуссии в рамках форума, достаточно обширен. Здесь и молодежная политика, и цифровая экономика, и вопросы трудоустройства, образования, жилья – словом, все то, что интересует собравшихся делегатов. Председатель Госдумы пожелал успехов участникам площадки.

Открылся Молодежный форум ���� Как сообщил Вячеслав Володин, он может стать ежегодным pic.twitter.com/WdkezHYFAU — Государственная Дума (@dumagovru) 20 ноября 2017 г.

В свою очередь вице-спикер нижней палаты, председатель организационного комитета форума Петр Толстой отметил, что задача состоит в том, чтобы в процессе дискуссий вырабатывались новые идеи и предложения.

"Необходимо также, чтобы молодые люди и девушки поняли, как работает законодательная власть, посмотрели, как принимаются решения. Задача не в том, чтобы вы были в костюмах и галстуках, а чтобы у вас в голове были свежие идеи", – сказал зампред Госдумы.

Он подчеркнул, что вместе с делегатами в обсуждениях и дискуссиях будут принимать участие представители ведомств, в том числе федеральных министерств, а также члены экспертного сообщества. "Мы постарались подобрать самых интересных людей", – отметил Толстой.

В Госдуме планируют сделать Всероссийский молодежный парламентский форум регулярным событием. "Привлечь к постоянной работе молодежь, расширить состав молодежного парламента, включив туда студенчество, законодателей, представителей парламентских партий", – сказал вице-спикер нижней палаты.

Кроме того, депутаты Госдумы активно работают с коллегами из регионов, чтобы наделить местные молодежные парламенты правом законодательной инициативы.

Председатель комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил высокий конкурс на форум – почти десять человек на место. Он попросил обратить внимание на то, что в работе площадки примут участие и зарубежные парламентарии: представители Германии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Мы последовательно работаем над тем, чтобы наделить молодёжные парламенты в регионах правом законодательной инициативы - @Petr_Tolstoy #Молодежный_форум pic.twitter.com/4kWrEFzU1n — Государственная Дума (@dumagovru) 20 ноября 2017 г.

В свою очередь председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева пожелала делегатам форума зарядиться новыми эмоциями и получить полезные контакты. "Это уникальная возможность. Каждый из вас прошел большой отбор, и когда мы возвратимся в регионы, нам должно быть не стыдно смотреть в глаза молодежи", – обратилась она к собравшимся.

Первый Всероссийский молодежный парламентский форум продлится два дня – 20 и 21 ноября. Всего в работе площадки принимают участие более 400 делегатов. Они распределятся по группам, которые соответствуют направлениям работы комитетов нижней палаты парламента. Участники должны подготовить презентации и выступить с докладом во время пленарного заседания форума, которое состоится в здании Госдумы.

У талантливых молодых людей есть уникальный шанс, ведь три лучшие инициативы будут рассмотрены депутатами Госдумы в качестве законопроектов. Кроме того, из наиболее активных и энергичных делегатов сформируют постоянную экспертную группу, которая будет работать в постоянном контакте с нижней палатой парламента.

