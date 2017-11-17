Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере
Об испытаниях глава государства отчитался в Twitter. "Сегодня посетил отряд береговой охраны Мариуполя и принял участие в запуске теста UMS-1000", – написал он. Там же политик разместил несколько фотографий, сделанных во время выхода в открытое море, сообщает "Газета.ru".
Однако пользователи засмеяли вояку Порошенко. "Что его тестировать, ему пять лет уже!" – написал один из комментаторов. Подобные катера береговая охрана страны начала использовать еще в декабре 2012 года.
Другие отметили, что хвастаться испытаниями старой лодки – дешевый популизм, передает телеканал "360". "Раньше в Николаеве авианосцы строили, сейчас – катера. Стыд и позор", – заявил один из критиков. "Там еще катамараны и бананы с пляжа можно взять", – пошутил местный житель.
Сьогодні відвідав Маріупольський загін Морської охорони – правонаступник Керченського загону морської охорони – та взяв участь у випробуванні катера УМС-1000 pic.twitter.com/Ci3unrPr33— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 ноября 2017 г.
Некоторые вовсе уверены, что Порошенко занимается не тем, чем должен. "Кто и каким образом будет отдавать кредиты и внешние долги Украины?" – спросил комментатор. "Выпил и потянуло на морскую прогулку? А... На Крымский мост посмотреть захотелось..." – предположил другой.
Напомним, что президент Украины часто становится объектом насмешек. Как писали Dni.Ru, обычно политика критикуют за внешний вид: Порошенко позволяет себе появляться на международных мероприятиях в мятых и грязных костюмах.
16 ноября 2017 г.
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