Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере

Президент Украины Петр Порошенко решил испытать катер UMS-1000, который поступил на вооружение в далеком 2012 году. В Сети политика подвергли резкой критике из-за морской прогулки.

Об испытаниях глава государства отчитался в Twitter. "Сегодня посетил отряд береговой охраны Мариуполя и принял участие в запуске теста UMS-1000", – написал он. Там же политик разместил несколько фотографий, сделанных во время выхода в открытое море, сообщает "Газета.ru".

Однако пользователи засмеяли вояку Порошенко. "Что его тестировать, ему пять лет уже!" – написал один из комментаторов. Подобные катера береговая охрана страны начала использовать еще в декабре 2012 года.

Другие отметили, что хвастаться испытаниями старой лодки – дешевый популизм, передает телеканал "360". "Раньше в Николаеве авианосцы строили, сейчас – катера. Стыд и позор", – заявил один из критиков. "Там еще катамараны и бананы с пляжа можно взять", – пошутил местный житель.

Сьогодні відвідав Маріупольський загін Морської охорони – правонаступник Керченського загону морської охорони – та взяв участь у випробуванні катера УМС-1000 pic.twitter.com/Ci3unrPr33 — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 ноября 2017 г.

Некоторые вовсе уверены, что Порошенко занимается не тем, чем должен. "Кто и каким образом будет отдавать кредиты и внешние долги Украины?" – спросил комментатор. "Выпил и потянуло на морскую прогулку? А... На Крымский мост посмотреть захотелось..." – предположил другой.

Напомним, что президент Украины часто становится объектом насмешек. Как писали Dni.Ru, обычно политика критикуют за внешний вид: Порошенко позволяет себе появляться на международных мероприятиях в мятых и грязных костюмах.