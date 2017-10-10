Почему Эрдоган уснул на встрече с Порошенко

Сонливости президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференции с лидером Украины Петром Порошенко нашли объяснение. По словам доктора биологических наук, главы секции сомнологии Физиологического общества им. И.П. Павлова Владимира Ковальзона, состояние главы турецкого государства типично для многих политиков.

Эксперт отметил, что сонливость президента Турции может быть связана с авиаперелетами. "У политических лидеров часто возникают проблемы со сном. Они постоянно совершают трансконтинентальные перелеты", – цитирует ученого НСН.

Вместе с тем Ковальзон подчеркнул, что каждый руководитель государства должен знать свою норму – сколько часов ему необходимо, чтобы выспаться. "И выдерживать ее", – добавил доктор биологических наук.

Напомним, президент Турции прибыл на Украину в понедельник, 9 октября. По итогам переговоров с главой Незалежной Петром Порошенко оба лидера провели пресс-конференцию.

Однако в центре внимания журналистов оказались не вопросы двусторонних отношений, а отчаянная борьба турецкого президента со сном. Эрдоган выглядел очень усталым. Он сидел с опущенной головой, зевал и закрывал глаза. Сидевшему рядом с ним Порошенко пришлось его разбудить.





Пользователи Сети разошлись во мнениях. Одни отметили, что ничего особенного не произошло. Другие подчеркнули, что глава государства не может позволять себе такое пренебрежение протоколом.

Во время этой встречи Эрдоган также отметился заявлением о Крыме. По его словам, он не признает принадлежность полуострова России. Глава турецкого государства заявил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не поменяет свою точку зрения.

