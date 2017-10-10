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Политика

Эрдоган опозорился на пресс-конференции с Порошенко

Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерпел сокрушительное поражение в борьбе с сонливостью на совместной пресс-конференции с украинским лидером Петром Порошенко. Во время выступления коллеги он задремал, на что тут же обратили внимание журналисты.
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В рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев прошла совместная пресс-конференция турецкого лидера с его украинским коллегой Петром Порошенко. При этом все внимание прессы было приковано к зарубежному гостю, который отчаянно боролся со сном.

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 Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Фрагменты видеозаписи, на которой Эрдоган дремлет под речь Порошенко, моментально разлетелись по Сети. Президент Турции выглядит уставшим, борется (не всегда успешно) с зевотой, неоднократно закрывает глаза и опускает голову, пока украинский лидер общается с журналистами.

Интернет-пользователи разошлись во мнениях. Одни отметили, что ничего особенного не произошло, другие подчеркнули, что глава государства не может позволять себе такое пренебрежение протоколом.

Напомним, президент Турции прибыл с официальным визитом на Украину 9 октября. Стороны подписали ряд документов, в частности план действий по развитию двусторонних отношений на 2017-2019 годы.

Ожидалось, что Эрдоган обсудит с Порошенко "крымский вопрос". Президент Турции заверил, что не признает принадлежность Крыма России. Однако никаких других заявлений, которые позволяли бы считать, что стороны пришли к общему мнению, по итогам встречи сделано не было.

Автор: Геннадий Куприянов10 октября 2017, 08:07

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