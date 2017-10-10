Как Эрдоган унизил Порошенко

Заснув на пресс-конференции в Киеве по итогам своего визита на Украину, президент Турции невольно показал отношение к происходящему. Поездка Реджепа Тайипа Эрдогана в украинскую столицу фактически была ритуальной и не носила большого политического смысла.

Видео, на котором запечатлен зевающий и безуспешно борющийся со сном турецкий лидер, показали все телекомпании мира. Сидевшему рядом Петру Порошенко даже пришлось несколько раз ударить по столу рукой для того, чтобы привести своего визави в чувство. Но это не особо помогло: Эрдоган снова и снова отключался и проваливался в легкую дремоту.

Безразличность к происходящему показывает отношение президента Турции не только к Петру Порошенко, но и в целом к Украине. Политолог Сергей Михеев в интервью Dni.Ru назвал визит Эрдогана в Киев дежурным мероприятием в череде протокольного общения лидеров двух стран.

Что касается громких заявлений турецкого президента о его поддержке территориальной целостности Украины, то, по словам эксперта, Эрдоган ничего иного сказать и не мог. "Не стоит воспринимать ранее им сказанные слова о дружбе с Россией за чистую монету", – сказал Михеев и назвал очередное заявление Эрдогана об "украинском Крыме" ритуальным и ничего не значащим.

"Независимо от того, что скажут Эрдоган и Порошенко, Крым находится в российской юрисдикции, и никакие турецко-украинские встречи не в состоянии это изменить", – отметил Михеев.

Политолог убежден, что в период переговорного процесса с Россией по комплексам С-400 турецкая сторона будет и дальше использовать неудобные для Кремля темы для того, чтобы усилить свои позиции.

Комментируя итоги встречи в Киеве, Сергей Михеев сказал, что ничего серьезного там не произошло. Одним из важных вопросов, волнующих Украину, эксперт назвал строительство газопровода "Турецкий поток", который вместе с "Северным потоком" лишит Киев возможности транзита российского газа в Европу. Но по итогам визита Эрдогана на Украину никаких заявлений по этому поводу сделано не было, а значит, Турция вместе с Россией продолжит строительство газопровода, а Киев получит от этой сделки большие негативные последствия.

Напомним, 9 октября во время визита на Украину президент Турции заявил, что его позиция по Крыму неизменна: Анкара никогда не признает полуостров российским. Эти слова Эрдогана прозвучали спустя несколько дней после седьмой в 2017 году встречи российского и турецкого президентов. Подводя итоги двухчасовых переговоров с глазу на глаз, Путин назвал Эрдогана другом, услышав аналогичное признание в ответ.

Еще одно неприятное для Москвы заявление сделал за день до визита Эрдогана в Киев министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он не исключил, что Анкара разорвет сделку по российским комплексам С-400.

Напомним, что Москва и Анкара вели переговоры о поставках комплексов С-400 в Турцию с момента восстановления отношений в 2016 году. В сентябре 2017-го между странами был подписан долгосрочный контракт на поставку С-400, и Турция уже перевела первый платеж за них. Планы турецких властей купить комплексы ПВО у России резко осудили в Вашингтоне, Эрдогану даже пришлось оправдываться перед американскими властями за столь тесное сотрудничество с Москвой.

Турция испортила отношения с Россией в ноябре 2015 года, после того как ВВС страны сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны. После долгих дипломатических консультаций и личной встречи лидеров России и Турции в отношениях государств наметилось потепление.