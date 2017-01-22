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Порошенко сделал агрессивное заявление о России
"Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", – заявил Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности Украины.
По словам президента, эти политические силы призывают вести себя с жителями восточных районов, как будто они уже не граждане Украины. "Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России – не Донецк или Луганск, цель России – вся Украина", – считает Порошенко.
Украинский лидер также заявил, что до решения вопросов безопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут. Он заверил, что Киев продолжает соблюдать Минские соглашения, передает "Интерфакс".
Порошенко подчеркнул, что при этом Украина не отказывается от своих принципиальных позиций. "Более того в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросах безопасности", – сказал президент.
Ранее некоторые украинские депутаты неоднократно призывали не только сохранить экономическую блокаду Луганской и Донецкой областей, но и отказаться от этих территорий. Так, представитель фракции "Самопомощь" Семен Семенченко предложил Верховной раде временно отгородиться от этих территорий и выстроить мощный пояс безопасности.
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