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Обнаглевший Порошенко поставил условия ЕС

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Junfeng
Президент Украины Петр Порошенко в ультимативной форме потребовал от Евросоюза предоставить Украине безвизовый режим. По его словам, отмена ограничений на перемещение граждан является прямой обязанностью европейского сообщества.
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"Мы ожидаем, что через очень короткое время – несколько недель – эта работа будет завершена для запуска безвиза", – заявил Порошенко. При этом глава украинского государства посетовал, что решение об отмене визового режима было принято еще в декабре, однако в ЕС не торопятся претворять в жизнь достигнутые договоренности.

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Кроме того, в конце декабря прошлого года замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев признался, что в руководстве страны не могут назвать каких-либо конкретных дат введения безвизового режима. По его словам, этому мешает позиция некоторых европейских государств, которая пока не позволяет говорить об отмене ограничений как о чем-то гарантированном.

Либерализация визового режима со странами ЕС – одна из основных целей украинской внешней политики. Тем не менее Брюссель не спешит предоставлять Киеву безвиз, опасаясь ухудшения криминогенной обстановки в европейских странах. При этом сам Порошенко в начале своего президентского срока в 2014 году обещал, что украинцы будут свободно перемещаться по Европе уже к началу 2015-го.

Ранее американское интернет-издание Politico заявило, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием. Главным из них стали постоянные неудачи Киева по переговорам о безвизовом режиме с ЕС.


Автор: Иван Поляков19 января 2017, 12:59

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