Порошенко отказался от Roshen в Липецке ради атаки на Россию

Эксперты полагают, что президент Украины Петр Порошенко, закрывший в Липецке филиал своей кондитерской корпорации Roshen, примирился с потерей рынка России и Средней Азии. Политические аргументы в решении закрытия завода перевесили бизнес-необходимость.

Политический эксперт Андрей Золотарев считает, что Порошенко вывел свой шоколадный актив с российского рынка в преддверии выборов в Раду. Ведь фабрика в Липецке вместе с миллионными дивидендами принесла лидеру Украины и "ушат критики", крайне нежелательный для него сейчас, в период предвыборной кампании.

Кроме того, Порошенко не хочет, чтобы ему регулярно напоминали о Липецке и о том, что он платит налоги в российский бюджет. "Для бизнеса он был ему необходим, но политические соображения перевесили", – цитирует Золотарева "Вести-Украина".

Согласен с политологом и экономист Александр Охрименко. Козырная карта Порошенко на данный момент – разжигание ненависти к России, несмотря на то, что фабрика в Липецке давала ему возможность удерживать позиции не только на рынке в России, но и в Средней Азии. "Теперь всерьез пошла подготовка к перевыборам Рады, и Порошенко также начал подготовку. Очевидно, он будет играть на антироссийских настроениях и поможет своей партии", – говорит экономист.

фереро рошен кончились, а с ними мое желание жить — лу. (@rayluella) 10 января 2017 г.

Стала известна дата окончательного увольнения работников с липецкой фабрики – 31 июля 2017 года. Сокращенные после ее закрытия россияне получат по 60 тысяч рублей.

В апреле будут сокращены врач, гардеробщик, кастелянша, грузчик, сортировщики, подсобные рабочие, операторы. В мае под сокращение попадут водители и водители-погрузчики, инженеры, лаборанты, контролеры, мастера-технологи, начальники смен, операторы-технологи. Последними уволятся начальники отделов и бухгалтеры – в сентябре.

Губернатор Липецкой области Олег Королев заверил, что все уволенные сотрудники закрытой кондитерской фабрики Roshen будут трудоустроены. "Не такая уж большая у нее доля. Всего там работало 1800 человек, сейчас там осталось работать 700 человек... Устроим всех. Ничего страшного. Завод и фабрика остаются на месте, утрясется все это потихоньку. Как утрясется – не мне судить, это решать ему самому, Порошенко, разбираться со своей болячкой. Переживем", – заявил губернатор RNS.

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Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!.. pic.twitter.com/QtGkMcpysN — Colonel (@RUColonel) 7 января 2017 г.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем выступлении на Валдайском форуме в 2016 году назвал Петра Порошенко "крупным инвестором в экономику России". "Фабрика работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль", – отметил тогда глава государства.